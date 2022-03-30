Теплий Олексій: що категорично не можна робити

Теплий Олексій: головні традиції та заборони дня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Щорічно 30 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія, людину Божу на честь святого праведника, який жив у Римі в IV-V століттях і в ім'я Христа зрікся багатого та щасливого життя , став блукати і повернувся до батьківського будинку, так і залишившись невпізнаним. А в народі святкується Теплий Олексій .
Про головні традиції, звичаї та заборони цього дня читайте у нашій статті.
Теплий Олексій: народні традиції
- На завершення березня люди активно починали готуватися до польових робіт та намагалися встигнути зробити все за один день : підготувати картоплю, перевірити інвентар.
- Пасічники виносили вулики на вулицю , а святого благали про захист бджіл від хвороб, хороше цвітіння, і щоб рій не полетів геть. Вважалося, якщо на Теплого Олексія бджоли зроблять перший обліт, буде добрий медозбір.
- Рибалки виходили на лов, бо вважалося, що на Теплого Олексія щука хвостом лід розбиває . Також у цей день добре використовувати новий невод.
- А дівчата на Олексія йшли на річку та опускали у воду пряжу. Вважалося, якщо нитки полежать на день Теплого Олексія у воді, то стануть набагато міцнішими .
- Цього дня традиційно закликали весну та тепло , а також проводили зиму. Тому і свято називалося – Теплий Олексій.
- З цього дня розпочинали збирати березовий сік , А із бруньок готували зілля від багатьох хвороб.
- Також слідкували за погодою: яким буде день на Олексія – така погода буде і на Великдень.
Що категорично не можна робити на Теплого Олексія
- продовжується Великий піст, а тому під забороною залишається скоромна їжа .
- а ось заборони на домашню роботу немає, навпаки, цього дня не можна лінуватися і відлинювати від турбот ;
- в жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним ;
- небажано вирушати в далеку дорогу щоб не потрапити в неприємну ситуацію;
- не потрібно нічого давати в борг особливо якщо в будинку є діти, щоб не віддати їх щасливу долю.
- не можна сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, бажати комусь зла .
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