Теплий Олексій: що категорично не можна робити

На Теплого Олексія намагалися встигнути переробити всю роботу за один день, а от у дорогу вирушати не варто.

Теплий Олексій: головні традиції та заборони дня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щорічно 30 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія, людину Божу на честь святого праведника, який жив у Римі в IV-V століттях і в ім'я Христа зрікся багатого та щасливого життя , став блукати і повернувся до батьківського будинку, так і залишившись невпізнаним. А в народі святкується Теплий Олексій .

Про головні традиції, звичаї та заборони цього дня читайте у нашій статті.

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Теплий Олексій: народні традиції

На завершення березня люди активно починали готуватися до польових робіт та намагалися встигнути зробити все за один день : підготувати картоплю, перевірити інвентар.

: підготувати картоплю, перевірити інвентар. Пасічники виносили вулики на вулицю , а святого благали про захист бджіл від хвороб, хороше цвітіння, і щоб рій не полетів геть. Вважалося, якщо на Теплого Олексія бджоли зроблять перший обліт, буде добрий медозбір.

, а святого благали про захист бджіл від хвороб, хороше цвітіння, і щоб рій не полетів геть. Вважалося, якщо на Теплого Олексія бджоли зроблять перший обліт, буде добрий медозбір. Рибалки виходили на лов, бо вважалося, що на Теплого Олексія щука хвостом лід розбиває . Також у цей день добре використовувати новий невод.

. Також у цей день добре використовувати новий невод. А дівчата на Олексія йшли на річку та опускали у воду пряжу. Вважалося, якщо нитки полежать на день Теплого Олексія у воді, то стануть набагато міцнішими .

. Цього дня традиційно закликали весну та тепло , а також проводили зиму. Тому і свято називалося – Теплий Олексій.

, а також проводили зиму. Тому і свято називалося – Теплий Олексій. З цього дня розпочинали збирати березовий сік , А із бруньок готували зілля від багатьох хвороб.

, А із бруньок готували зілля від багатьох хвороб. Також слідкували за погодою: яким буде день на Олексія – така погода буде і на Великдень.

Що категорично не можна робити на Теплого Олексія

продовжується Великий піст, а тому під забороною залишається скоромна їжа .

. а ось заборони на домашню роботу немає, навпаки, цього дня не можна лінуватися і відлинювати від турбот ;

; в жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним ;

; небажано вирушати в далеку дорогу щоб не потрапити в неприємну ситуацію;

щоб не потрапити в неприємну ситуацію; не потрібно нічого давати в борг особливо якщо в будинку є діти, щоб не віддати їх щасливу долю.

особливо якщо в будинку є діти, щоб не віддати їх щасливу долю. не можна сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, бажати комусь зла .

Раніше ми розповідали, коли буде Благовіщення-2022.