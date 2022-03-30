30 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

День прогулянки парком – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 березня.

30 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 березня

День прогулянки парком (Take a Walk in the Park Day) – неофіційне екологічне свято, яке особливо актуальне для жителів мегаполіів, проводиться з метою популяризації такого корисного та найпростішого виду відпочинку на свіжому повітрі.

Іменинники 30 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

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Яке сьогодні церковне свято

30 березня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Олексія, людини Божої, мученика Марина, святителя Патрікія, просвітителя Ірландії.

Народне свято

У народі 30 березня відзначався Олексій Теплий. В цей час уже було активне танення снігів. Зазвичай із цього дня риба підпливала близько до поверхні води, так що рибалки мали гарний улов. Люди пересідали із саней у вози. А ще на Олексія починали збирати березовий сік та бруньки, а потім готували з них зілля.

Прикмети на 30 березня

які струмки на Олексія, таким буде й розлив;

на Олексія багато води – порожня вода буде великою і розіллється по луках;

на Олексія вже не можна їздити на санях, інакше можна надовго застрягти у дорозі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 березня

1791 – Національне зібрання Франції запровадило визначення метра: одна сорокамільйонна частина довжини паризького меридіана.

1858 – американець Хаймен Ліпмен запатентував олівець зі стираючою гумкою на іншому кінці.

1922 – у Києві створено театр-студію "Березіль", нинішній Харківський український драмтеатр.

1946 – церемонія вручення "Оскарів" вперше транслювалася по радіо.

1981 – у СРСР було вперше запроваджено літній час.

1987 – картина Ван Гога "Соняшники" продана майже за 40 млн доларів на лондонському аукціоні.

Хто народився 30 березня

1746 – Франсіско Хосе де Гойя, видатний іспанський художник, гравер.

1844 – Поль Верлен, французький поет-символіст.

1853 – Вінсент Ван Гог, відомий голландський художник-постімпресіоніст.

1891 – Борис Романицький, український радянський актор, режисер театру.

1945 – Ерік Клептон, англійський рок-музикант, гітарист, співак, композитор.

1968 – Селін Діон, канадська співачка, актриса, композитор.

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