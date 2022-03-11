Який ти герой України за знаком зодіаку

Відважний Зеленський, впевнений Кличко, Привид Києва чи непереможний Кім: дізнайтеся, який герой війни підходить саме вам за знаком зодіаку.

Який ти український герой за знаком зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Бажаєте підняти бойовий дух, відволіктися від військових новин і дізнатися, як зірки можуть вплинути на характер та схильності кожного знака зодіаку? На кого зі справжніх українських героїв схожі саме ви? Читайте характеристику відважних воїнів за гороскопом для кожного знака.

Гороскоп героїв для всіх знаків зодіаку

Овен

Овен відрізняється своїм палким бойовим характером та надзвичайною напористістю. Він мужній, відвертий, цілеспрямований. При цьому Овна практично неможливо збити з наміченого курсу приблизно так само, як і українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

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Телець

Абсолютно не важливо, де здійснюється беззаконня – Телець відреагує на нього своєю непідкупністю, принциповістю і ринеться відстоювати справедливість, подібно до канадського снайпера Валі , який до цього воював в Іраку та Афганістані, а у тяжкі часи приїхав до України, щоб припинити вторгнення Росії.

Близнята

Близнятам властиво бути лояльними, легко спілкуватися і знаходити компроміси. Їх відрізняє винахідливість та розум, що допомагає досягти професійних висот. Але навіть такі дипломати зодіакального кола здатні наполягти на своєму і не поступитися своїми інтересами, подібно до голови правлячої фракції Давиду Арахамії .

Рак

Головний девіз Рака – неухильно рухатися до своєї мети, попри перешкоди. Подивіться на знаменитого українського боксера та київського мера – Віталія Кличка . Це зразок непереможності та наполегливості у будь-якій ситуації – і у спорті, і у побутових питаннях, і у воєнний час.

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Лев

Лев – сонячний, яскравий, енергійний знак. Він має завидну безстрашність і надзвичайну силу духу, що межує з безрозсудливістю і відвагою. Лев воістину здатний на подвиг ціною свого життя. Яскравий приклад – герой України Віталій Скакун , що підірвав Генічний міст, щоб зупинити просування ворога.

Діва

Падати духом? Явно не про Діву. Це лише на перший погляд Діва – надто жіночний та витончений знак зодіаку. Вона має аналітичний розум, практичність, завидну завзятість і прекрасне почуття гумору, що піднімає бойовий дух оточуючим. Погляньте на Олексія Арестовича – ось із кого можна брати приклад.

Терези

Вважають, що Терези – невпевнений знак. Однак у цих людей надзвичайно розвинене почуття справедливості, яке не дає миритися зі злом у всіх його проявах. І Терези можуть дати відсіч, що послужить прикладом для послідовників. Згадайте знамениту фразу, сказану патріотом Романом Грибовим ворожому кораблю на острові Зміїному.

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Скорпіон

За своїм темпераментом Скорпіон схожий на легендарну Примару Києва . Він непередбачуваний і невловимий. Скорпіона відрізняє сильний і вольовий характер, впевненість у собі, рішучість та нещадність до ворогів. Хто-хто, а цей знак сповнений почуття власної гідності і взагалі не визнає підкорення будь-кому.

Стрілець

Стрілець – це втілення правопорядку, філософії, ідеології. Його позиції та висловлювання багатьом можуть здатися різкими, але така вже це людина – безумовно прямолінійна та справедлива. Його кредо – бути в курсі подій, не відмовчуватися осторонь, брати активну участь у житті країни. Приклад – радник президента України Михайло Подоляк .

Козоріг

Козорога відрізняє наполегливість, амбітність та підприємливість. У ньому живе чудовий організатор та креативник. Якщо він опановує певну галузь, то незалежно від віку та статусу, йому немає рівних. Прикладом може стати наймолодший міністр в українському політикумі, автор проекту Дія Михайло Федоров .

Водолій

Цей повітряний знак зодіаку, типовим представником якого є чинний президент України Володимир Зеленський , може бути товариським, веселим і непохитним водночас. Складно знайти більш волелюбну людину, ніж Водолій. Він не підкориться, не здасться, не піде на поводу, якщо це стосується життєво важливих принципів.

Риби

Чуттєві та романтичні Риби в умовах підвищеної небезпеки здатні на справжній подвиг. Представники цього знака мають беззаперечну повагу в оточуючих, вплив і здатні повести за собою. Яскравий приклад – миколаївський мер Віталій Кім . Справжній герой нашого часу, на який рівняється вся Україна.

Раніше ми розповідали, які три знаки зодіаку вважаються найкращими солдатами.