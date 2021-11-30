Три знаки зодіаку, яким пощастить у кар'єрі на рік Тигра-2022

Хто із знаків зодіаку найщасливіший у сфері кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового 2022 року багатьох людей цікавлять питання кар'єрного зростання та процвітання . Чим порадує професіоналів і аматорів Чорний Тигр у сфері роботи та бізнесу? Чи буде рік активним, сприятливим та щасливим? І кому із знаків зодіаку більше за інших пощастить у праці, кар'єрному зростанні, розвитку бізнесу?

На сході символ 2022 року Тигр наділений такими якостями, як сила, міць, шляхетність, але водночас – запальність і небезпека, хоча його не можна віднести до злих тварин. Від цього знака можно очікувати великих звершень, але й не менших великих помилок.

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Найуспішніший у кар'єрі зодіаку №3: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Рік Тигра – котячий рік, тому Леви можуть розраховувати на певні бонуси від родича. Вам краще не робити жодних змін у сфері роботи та бізнесу. У вас все працює надійно, стабільно та злагоджено , тож нічого не потрібно руйнувати. Ви й так будете задоволені всім. Тільки не забувайте періодично контролювати робочий процес та вчасно збирати дивіденди – ви на це заслужили попередніми роками зусиль.

Найуспішніший у кар'єрі зодіаку №2: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У рік Тигра-2022 у Козорогів бізнес процвітатиме і це прямо пропорційно вплине на банківські рахунки. У вас будуть всі можливості і хорошої роботи, і власної самоосвіти, яка також піде на благо бізнесу. Також це буде чудовий рік для прояву самостійності – у вас розвинена інтуїція, і ви не потребуєте чужих порад і допомоги, а міцно стоїте на ногах.

Найуспішніший у кар'єрі знак зодіаку №1: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У рік Чорного Тигра-2022 зірки настійно рекомендують представникам знака Овен поринути в абсолютно нову для них сферу діяльності . Вона виявиться найприбутковішою та найперспективнішою. Від роботи ухилятися не вийде, працювати доведеться чимало, а відпочивати буде ніколи. При цьому ви будете дуже задоволені зробленим вибором. А хіба не це справжнє щастя для людини, коли вона займається улюбленою справою?

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Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік Тигра для всіх знаків зодіаку.