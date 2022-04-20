Три знаки зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця 2022 року

Хто найщасливіший знак зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато людей задаючись питаннями щастя, удачі, благополуччя та багатства, часто заглядають у гороскоп. Чого ж можна чекати від символу року Чорного Тигра у найбільш хвилюючій, найромантичнішій і найпалкішій сфері життя? Кому зі знаків зодіаку пощастить найбільше, хто зустріне справжнє кохання , у кого почуття розквітнуть на повну? Читайте у нашому гороскопі на 2022 рік.

Знак зодіаку №3, якому пощастить у коханні: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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2022 рік обіцяє Овнам привнести оновлення у любовну сферу. Багато в чому цьому допоможе ваше прагнення успіху. Ви змінитеся, це стане привабливим, зустріне схвалення у оточуючих, до вас потягнуться цікаві особи. Так що не пропустіть свій шанс на багатообіцяюче знайомство та перспективу розвитку особистих стосунків.

Знак зодіаку №2, якому пощастить у коханні: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолії будуть готові відмовитися від свого нинішнього статусу простих зустрічей при місяці в обмін на більш серйозний. Ваші особисті стосунки вийдуть на новий рівень – адже ви саме цього прагнули. Тож у 2022 році можете розраховувати на приємні зміни у чуттєвій сфері – не варто цього боятися, ви зможете випробувати справжню ейфорію почуттів .

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Знак зодіаку №1, якому пощастить у коханні: Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на всі життєві складнощі, Раки у 2022 році не розтратять свого позитивного настрою. А це не пройде безслідно і не залишиться непоміченим, тож чекайте на реакцію у відповідь тієї самої людини – і вона буде просто неймовірною . Ваш таємний шанувальник потрапить у центр вашої уваги, і ви відчуєте повне порозуміння та гармонію почуттів.

Раніше ми розповідали про найменш влюбливі знаки зодіаку. Також зверніть увагу на найсексуальніших представників зодіакального кола.