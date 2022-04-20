Три знака зодиака, которым повезет в любви до конца 2022 года

Кто самый счастливый знак зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие люди задаваясь вопросами счастья, удачи, благополучия и богатства, часто заглядывают в гороскоп. Чего же можно ждать от символа года Черного Тигра в самой волнительной, романтической и страстной сфере жизни? Кому из знаков зодиака повезет больше всего, кто встретит настоящую любовь , у кого чувства расцветут по полной? Читайте в нашем гороскопе на 2022 год.

Знак зодиака №3, которому повезет в любви: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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2022 год обещает Овнам привнести обновление в любовную сферу. Во многом этому поможет ваше стремление к успеху. Вы преобразитесь, это станет притягательным, встретит одобрение у окружающих, к вам потянутся интересные личности. Так что не упустите свой шанс на многообещающее знакомство и перспективу развития личных отношений.

Знак зодиака №2, которому повезет в любви: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи будут готовы к отказу от своего нынешнего статуса простых встреч при луне в обмен на более серьезный. Ваши личные отношения выйдут на новый уровень – ведь вы именно к этому и стремились. Так что в 2022 году можете рассчитывать на приятные перемены в чувственной сфере – не стоит этого бояться, вы сможете испытать настоящую эйфорию чувств .

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Знак зодиака №1, которому повезет в любви: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на все жизненные сложности, Раки в 2022 году не растратят своего позитивного настроя. А это не пройдет бесследно и не останется незамеченным, так что ждите ответную реакцию того самого человека – и она будет просто невероятной . Ваш тайный поклонник попадет в центр вашего внимания, и вы испытаете полное взаимопонимание и гармонию чувств.

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