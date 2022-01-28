Весняне рівнодення-2022: точна дата і значення

У День весняного рівнодення буде особливо гарний місяць / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Весняне рівнодення щороку настає у березні і знаменує собою справжній прихід весни – не лише календарної, а й фактичної.

Весняне рівнодення 2022: дата і час

Весняне рівнодення у 2022 році відбудеться 20 березня, о 17 годині 33 хвилини за київським часом.

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Взагалі офіційною датою весняного рівнодення ще в давнину було оголошено 21 березня . Цього дня було весняне рівнодення у 325 році під час Першого Нікейського собору, на якому було визначено дату щорічного святкування Великодня.

Однак через різницю між календарним та астрономічним роком, весняне рівнодення не має фіксованої дати і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Натомість у високосний рік виходить коригування часу і рівнодення повертається на вихідну позицію.

Примітно, що попри це дата весняного рівнодення набагато більш постійна , ніж осіннього рівнодення або літнього та зимового сонцестояння.

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За останні десять років вона незмінно випадала на 20 березня. Хоча й можливі нюанси. Так у XXI столітті 21 березня рівнодення було у 2007 році і наступного разу відбудеться лише у 2103 році. А раннє весняне рівнодення у найближчу сотню років відбудеться 19 березня 2096 року.

Значення весняного рівнодення

Після дня зимового сонцестояння, яке було 21 грудня , зимовий день поступово починає збільшуватися і врешті-решт за своєю тривалістю дорівнює ночі. Це відбувається саме у день весняного рівнодення.

Іншими словами, день весняного рівнодення – це період, коли Сонце у своєму видимому русі по екліптиці переходить через екватор з південного боку нашої планети на північний. За рахунок цього північна півкуля Землі починає прогріватися інтенсивніше, день поступово збільшується, а ніч зменшується, і рік повертає до літа .

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