Яблучний Спас 2021: красиві привітання та листівки

Яблучний Спас: привітання та листівки / Фото: Pixabay
Яблучний Спас-2021 або Преображення Господнє православні українці відзначають у четвер, 19 серпня. Life Сьогодні підготували для вас привітання з Яблучним Спасом у віршах і прозі, а також яскраві листівки і картинки. Не забудьте привітати рідних і близьких зі святом.
Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яблучний Спас-2021 і Преображення Господнє: привітання в прозі
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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов'ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пиріжки з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.
Яблучний Спас: вірші, привітання і смс
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С Яблочным Спасом!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.
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В Яблочный Спас ожидайте чудес,
Уйдут все ваши невзгоды,
Не забудьте прогуляться, конечно, и в лес,
Для встречи осенней погоды.
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С Яблочным Спасом поздравленья шлю,
Яблочко душистое я тебе дарю,
Откуси кусочек от него скорее,
Яблоками угости всех друзей быстрее!
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Яблони в цвету недавно были,
А теперь от яблок ветку клонит до земли!
С Яблочным Спасом поздравляю,
Ты в ответ мне смс пришли!
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Сладкий праздник к нам спешит,
В храме колокол звенит.
Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай,
Яблоневый Спас – ты молись и помогай!
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Поспели яблоки в саду,
И кружат пчелы вокруг нас.
Сегодня не поздравить не могу!
Сегодня Яблочный спас!
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Душистые, наливные
Яблоки молодые –
Яблочный Спас идет,
Поздравления всем вам шлет!
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