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Яблучний Спас 2021: що в жодному разі не можна робити в свято

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 серпня, 15:40
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На Яблучний Спас, 19 серпня, можна загадувати бажання, пригощатися яблуками і фруктовою випічкою, але тільки після того, як освятите яблука в церкві.
Яблучний Спас: що не можна робити 19 серпня
Яблучний Спас: що не можна робити 19 серпня / Фото: Pexels

Завтра, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Life Сегодня розкажуть, як потрібно провести цей день, що можна робити, а що категорично заборонено.

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Яблучний Спас 2021 – другий у черзі трьох літніх Спасів. На Яблучний Спас можна їсти яблука після освячення в церкві. У це свято прийнято пекти пироги з яблуками, а також інші страви з додаванням фруктів.

Вважається, що на свято обов'язково потрібно пригощати яблуками дітей і бідняків.

Також у цей день починається збір врожаю яблук і заготівля фруктів на зиму.

Чого не можна робити на Яблучний Спас 19 серпня

  • Не можна їсти яблука до Яблучного Спаса, і навіть в цей день, поки фрукти не освячені в церкві.
  • Також не можна вбивати або проганяти комах.
  • Пам'ятайте, що до 27 серпня йде Успенський піст. Тому не можна розважатися, а також їсти м'ясо, яйця, жирну їжу.

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  • Не можна шити, в'язати, займатися прибиранням і будівельними роботами. Взагалі, краще не виконувати ніякої фізичної роботи, крім приготування їжі і збору врожаю.
  • Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла. Вважається що неприємності, які побажаєте іншій людині в цей день, повернуться до вас сторицею.

Що обов'язково потрібно робити в 19 серпня

  • Існує традиція загадувати бажання при першому укусі яблука.
  • У Яблучний Спас прийнято поминати померлих. Обрядові страви – пироги та вареники з яблуками, печені яблука, інша випічка і страви з яблук, компот.
  • Обов'язково на Спас потрібно сходити до церкви на священне богослужіння.
  • Також важливо освятити яблука та інші фрукти в церкві.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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