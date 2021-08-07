Яблучний Спас 2021: що в жодному разі не можна робити в свято

Завтра, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Life Сегодня розкажуть, як потрібно провести цей день, що можна робити, а що категорично заборонено.
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Яблучний Спас 2021 – другий у черзі трьох літніх Спасів. На Яблучний Спас можна їсти яблука після освячення в церкві. У це свято прийнято пекти пироги з яблуками, а також інші страви з додаванням фруктів.
Вважається, що на свято обов'язково потрібно пригощати яблуками дітей і бідняків.
Також у цей день починається збір врожаю яблук і заготівля фруктів на зиму.
Чого не можна робити на Яблучний Спас 19 серпня
- Не можна їсти яблука до Яблучного Спаса, і навіть в цей день, поки фрукти не освячені в церкві.
- Також не можна вбивати або проганяти комах.
- Пам'ятайте, що до 27 серпня йде Успенський піст. Тому не можна розважатися, а також їсти м'ясо, яйця, жирну їжу.
Успенський піст-2021: що ні в якому разі не можна робити
- Не можна шити, в'язати, займатися прибиранням і будівельними роботами. Взагалі, краще не виконувати ніякої фізичної роботи, крім приготування їжі і збору врожаю.
- Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла. Вважається що неприємності, які побажаєте іншій людині в цей день, повернуться до вас сторицею.
Що обов'язково потрібно робити в 19 серпня
- Існує традиція загадувати бажання при першому укусі яблука.
- У Яблучний Спас прийнято поминати померлих. Обрядові страви – пироги та вареники з яблуками, печені яблука, інша випічка і страви з яблук, компот.
- Обов'язково на Спас потрібно сходити до церкви на священне богослужіння.
- Також важливо освятити яблука та інші фрукти в церкві.
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