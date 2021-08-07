Яблучний Спас 2021: що в жодному разі не можна робити в свято

На Яблучний Спас, 19 серпня, можна загадувати бажання, пригощатися яблуками і фруктовою випічкою, але тільки після того, як освятите яблука в церкві.

Яблучний Спас: що не можна робити 19 серпня / Фото: Pexels

Завтра, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Life Сегодня розкажуть, як потрібно провести цей день, що можна робити, а що категорично заборонено.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Яблучний Спас 2021 – другий у черзі трьох літніх Спасів. На Яблучний Спас можна їсти яблука після освячення в церкві. У це свято прийнято пекти пироги з яблуками, а також інші страви з додаванням фруктів.

Вважається, що на свято обов'язково потрібно пригощати яблуками дітей і бідняків.

Також у цей день починається збір врожаю яблук і заготівля фруктів на зиму.

Чого не можна робити на Яблучний Спас 19 серпня

Не можна їсти яблука до Яблучного Спаса, і навіть в цей день, поки фрукти не освячені в церкві .

. Також не можна вбивати або проганяти комах .

. Пам'ятайте, що до 27 серпня йде Успенський піст. Тому не можна розважатися, а також їсти м'ясо, яйця, жирну їжу.

Не можна шити, в'язати, займатися прибиранням і будівельними роботами. Взагалі, краще не виконувати ніякої фізичної роботи , крім приготування їжі і збору врожаю.

, крім приготування їжі і збору врожаю. Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла. Вважається що неприємності, які побажаєте іншій людині в цей день, повернуться до вас сторицею.

Що обов'язково потрібно робити в 19 серпня

Існує традиція загадувати бажання при першому укусі яблука.

при першому укусі яблука. У Яблучний Спас прийнято поминати померлих . Обрядові страви – пироги та вареники з яблуками, печені яблука, інша випічка і страви з яблук, компот.

. Обрядові страви – пироги та вареники з яблуками, печені яблука, інша випічка і страви з яблук, компот. Обов'язково на Спас потрібно сходити до церкви на священне богослужіння .

. Також важливо освятити яблука та інші фрукти в церкві.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.