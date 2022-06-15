Навіщо закопувати цвях у горщик із трояндами: порада від квітникарів

Навіщо закопувати цвях у горщик із трояндами / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як виростити троянду незвичайним способом у картоплі. На цьому експерименти з трояндами не закінчуються.

Існує цікавий лайфхак, яким користуються багато квітникарів, щоб досягти кращого росту та цвітіння улюбленої рослини. Вони закопують у горщик із трояндою старий залізний цвях .

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Чим корисний цвях у землі

Коли цвях знаходиться в землі, він починає віддавати ґрунту залізо . Без цього елемента неможливий повноцінний розвиток троянд.

Цвях від попадання у ґрунт води під час поливу іржавіє. Причому, залізо виділяється поступово та в достатній для рослин кількості.

Як закопати цвях

Чим корисний цвях у горщику з трояндами / Фото: pixabay

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Зарити залізний предмет потрібно таким чином, щоб він був розташованим біля кореневої системи троянди .

Аналогічно можна доглядати за трояндами, що ростуть на клумбі, тільки кількість заліза знадобиться трохи більше .

У результаті рослини отримають необхідне добриво , а також захист від хвороб і відрізнятимуться пишністю та красою.

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Раніше ми давали поради квітникарам, як врятувати цикламен. Також розповідали, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах.