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Як виростити троянду в картоплі: поради дачникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 травня, 18:04
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Троянду, що сподобалася, можна виростити у себе в саду навіть із подарованого букета.
Як виростити троянду в картоплі
Як виростити троянду в картоплі / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Троянди – гарні, красиві, благородні квіти, які стануть гідною прикрасою будь-якого саду. Але й водночас примхливі, бо виростити їх буває не так просто.

Але якщо ви не боїтеся труднощів і, до того ж, любите експерименти, пропонуємо вам спробувати цікавий метод вирощування живців троянд – у картоплі .

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Які троянди можна виростити у картоплі

Для розведення троянд живцюванням краще брати вітчизняні районовані сорти . Непогано приживаються троянди червоних та рожевих сортів. Найкраще для розведення живцями підходять плетисті, карликові, поліантові та кущові троянди. А ось привізні квіти, оброблені хімікатами та консервантами, рідко виживають.

Суть висаджування квітів у картоплю

Спосіб розмноження троянди в картоплі вважається одним із найпростіших, особливо для початківців. У цьому випадку живці перед висадженням у землю поміщаються у бульбу, яка в достатній кількості дає рослинам поживні речовини : крохмаль, вітаміни, фітогормони та вологу. Крім того, картопля захищає троянду від переохолодження, висихання, різних шкідників та збудників хвороб. Але майте на увазі, що приблизно 15% саджанців із розвиненою кореневою системою після пересадки у грунт не приживаються.

Що потрібно для вирощування троянди

  • живці троянди;
  • середні картоплини;
  • стимулятор зростання кореневої системи, наприклад, кореневін, мед або сік алое, розведені у воді;
  • горщик із ґрунтом;
  • банка, пластикова пляшка або поліетиленовий пакет.

Як посадити троянду в картоплю

  1. У кожній картопліні видаліть паростки і гострим предметом зробіть отвір глибиною 2,5-3 см .
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
  2. Зі стебла троянди наріжте живці з 2-3 міжвузлями . Верхній та нижній зрізи мають бути не більше 1 см від листових черешків. Також потрібно прибрати частину листових пластин, щоб площа випаровування з них була меншою.
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
  3. Зануріть нижній кінець черешка в укоренювач, а потім вставте в отвір у картоплі так, щоб нижня брунька виявилася всередині .
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
  4. Помістіть бульбу із пагоном у горщик із ґрунтом, зверху засипте землею і полийте водою.
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
  5. Накрийте черешок банкою або пакетом, щоб створити тепличні умови . Періодично їх потрібно знімати, щоб рослини провітрювалися.
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
  6. Приблизно за 1-1,5 місяці у троянди з'явиться коріння . Висаджені таким чином паростки слід регулярно поливати водою із додаванням цукру з розрахунку: 1-2 ч. ложки на склянку води. За два тижні троянди можна починати привчати до умов відкритого ґрунту, поступово збільшуючи час провітрювання, а потім зовсім зняти захист.
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова
    Підготовка бульб / Фото: скріншот із YouTube/Яна Федорова

Раніше ми давали поради для початківців та розповідали, як зайнятися городом і що легко росте. Щоб ваші рослини не засохли, дізнайтесь, як правильно поливати город. А щоб ділянка радувала очі, зробіть на ній клумби з багаторічників.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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