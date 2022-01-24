Місячний календар фарбування волосся на лютий 2022 року

В які дні лютого-2022 найкраще змінити колір волосся до свята всіх закоханих та напередодні весни, щоб сяяти красою та привабливістю.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще змінити колір волосся у лютому, щоб оновлення іміджу личило вам і дарувало святковий настрій? А в які дні зими фарбувати волосся категорично не потрібно, щоб не погіршити здоров'я та не відлякнути свій успіх?

Дивіться докладний місячний календар фарбування волосся на кожен день лютого 2022 року та вибирайте найбільш підходящі дні для оновлення іміджу.

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Місячний календар на лютий-2022: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 лютого – 1, 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогоднішній день рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

2 лютого - 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане. ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

3 лютого – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

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Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

4 лютого – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення та приємне спілкування.

5 лютого – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

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6 лютого – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

7 лютого – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду та кольору волосся, краще залиште все як є.

Місячний календар фарбування волосся

8 лютого – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

9 лютого – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

1 0 лютого – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

11 лютого – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансовий успіх.

12 лютого – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

13 лютого – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

Місячний календар фарбування волосся

14 лютого – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.

15 лютого – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся можна замаскувати відросле коріння.

16 лютого – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

17 лютого – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся

18 лютого – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

19 лютого – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

20 лютого – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

21 лютого – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

22 лютого – 22 місячний день. Фарбування волосся в цей місячний день може призвести до серйозних сварок у сім'ї.

23 лютого – 23 місячний день. Непридатний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Місячний календар фарбування волосся

24 лютого – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

25 лютого – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

26 лютого – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

27 лютого – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

28 лютого – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

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