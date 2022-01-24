Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2022 года

В какие дни февраля-2022 лучше всего сменить цвет волос к празднику всех влюбленных и накануне весны, чтобы сиять красотой и привлекательностью.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего сменить цвет волос в феврале, чтобы обновление имиджа было вам к лицу и дарило праздничное настроение? А в какие дни зимы красить волосы категорически не нужно, чтобы не ухудшить здоровье и не отпугнуть свою удачу?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день февраля 2022 года и выбирайте наиболее подходящие дни для обновления имиджа.

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Лунный календарь на февраль-2022: когда можно и нельзя красить волосы

1 февраля – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

2 февраля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

3 февраля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

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Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

4 февраля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

5 февраля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

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6 февраля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

7 февраля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

Лунный календарь окрашивания волос

8 февраля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

9 февраля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 0 февраля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

11 февраля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

12 февраля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

13 февраля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

Лунный календарь окрашивания волос

14 февраля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

15 февраля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

16 февраля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

17 февраля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

Лунный календарь окрашивания волос

18 февраля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

19 февраля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

20 февраля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

21 февраля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

22 февраля – 22 лунный день. Окрашивание волос в этот лунный день может привести к серьезным размолвкам в семье.

23 февраля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

Лунный календарь окрашивания волос

24 февраля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

25 февраля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

26 февраля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

27 февраля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

28 февраля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

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