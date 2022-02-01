1 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня день, 1 февраля

Китайский Новый год – праздник, посвященный встрече Нового года и началу нового жизненного цикла по восточному календарю в 2022 наступает 1 февраля, на – праздник, посвященный встрече Нового года и началу нового жизненного цикла по восточному календарю в 2022 наступает 1 февраля, на второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений – начала отмечаться в 2010 году под эгидой ООН в первую неделю февраля с целью призвать людей всех вероисповеданий к гармоничным взаимоотношениям.

Международный день десерта – наряду с 12 ноября сладкий праздник отмечается также 1 февраля всеми кулинарами, кондитерами и гурманами.

Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) – ежегодно отмечается представителями ислама и другими людьми, интересующимися этим атрибутом женской одежды.

Именинники 1 февраля

День ангела сегодня отмечают: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

1 февраля в православной церкви чтится память преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирского, преподобного Антония, столпника, Марткобского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Народный праздник

В народе 1 февраля отмечался Макарьев день, который также имел название Макар-весноуказчик. По погоде этого дня люди судили о том, какая будет весна. Также в Макарьев день доброй традицией были гости и чаепитие.

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Приметы на 1 февраля

какая погода на Макара, таким будет весь февраль;

ясный день на Макара – к ранней весне;

на Макара капель – в весну раннюю поверь;

если в этот день метет метель – то и на Масленицу будет метель;

дрова в печи хорошо горят – к богатству;

на Макара сны вещие.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 февраля

1865 – отмена рабства в США.

1930 – газета "Таймс" впервые опубликовала кроссворд.

1958 – состоялся запуск в космос первого американского спутника.

1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС.

Кто родился 1 февраля

1894 – Джон Форд, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1950 – Майк Кэпмбелл, американский гитарист, автор песен, музыкальный продюсер.

1965 – Вадим Писарев, украинский артист балета, хореограф.

1968 – Лиза Мария Пресли, американская певица, дочь Элвиса Пресли, экс-жена Николаса Кейджа и Майкла Джексона.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.