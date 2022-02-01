Китайский Новый год-2022: тигриные картинки и прикольные поздравления

Встречаем Китайский Новый год: как поздравить друзей и родных с ярким восточным праздником

С Китайским Новым годом: эффектные поздравления, картинки и открытки / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 февраля, на календаре вновь Новый год – на этот раз Китайский. А значит, снова отовсюду звучат поздравления и наилучшие пожелания на весь год вперед, чтобы он был счастливым, везучим, удачным, мирным, процветающим и благополучным.

Согласно восточному календарю, наступил 4720 год , который пришел под знаком мощного, сильного, благородного Черного Водяного Тигра.

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Мы присоединяемся к самым приятным пожеланиям в этот праздник и предлагаем вам подборку ярких, прикольных, красивых, милых и смешных поздравлений с Китайским Новым годом в открытках, картинках, прозе и стихах.

Китайский Новый год: прикольные поздравления в стихах

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Я спешу поздравить вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

С Китайским Новым годом: яркие открытки и поздравления

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Прошел славянский Новый год,

Настал Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот!

Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом

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Мы хотя и не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И конечно, повезет.



Денег – полные карманы,

В банке – безразмерный счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Милые открытки, картинки и стихи на Китайский Новый год

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Зима в разгаре, и вот-вот

Придет Китайский Новый год.

Пускай он принесет с собой

Достаток – в дом, душе – покой,

Любовь – в сердца, в делах – удачу,

Пусть все смеются, но не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И радостным – грядущий год!

Добрые поздравления с Китайским Новым годом

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В Новый год очередной,

родом из Китая,

Пожелаю я тебе

Радости без края!

Пусть все будет хорошо

И здоровье крепнет,

Счастье видным будет пусть,

А беда исчезнет!

Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом / Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: позитивные поздравления в прозе своими словами

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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и счастье поселились в ваших сердцах. Чтобы полосатый символ года на мягких лапах принес удачу, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

С Китайским Новым годом: чудесные поздравления / Фото: bonnycards

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Пусть Китайский Новый Год избавит от грустных мыслей, скучных людей и ненужных хлопот. Поздравляю и желаю крепкого духа и отменного здоровья, отличного настроения и хороших людей рядом. Пусть впереди ждет только успех, достаток и счастье!

Веселые поздравления с Китайским Новым годом / Фото: bonnycards

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Теперь Новый год окончательно вступил в свои права, с чем я тебя и поздравляю! Пусть желания сбудутся, горести забудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, мир, здоровье, любовь, счастье и радость!

Добрые поздравления с Китайским Новым годом / Фото: Depositphotos

Ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок.