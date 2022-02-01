Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Китайский Новый год-2022: тигриные картинки и прикольные поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 05:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Встречаем Китайский Новый год: как поздравить друзей и родных с ярким восточным праздником
С Китайским Новым годом: эффектные поздравления, картинки и открытки
С Китайским Новым годом: эффектные поздравления, картинки и открытки / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 февраля, на календаре вновь Новый год – на этот раз Китайский. А значит, снова отовсюду звучат поздравления и наилучшие пожелания на весь год вперед, чтобы он был счастливым, везучим, удачным, мирным, процветающим и благополучным.

Согласно восточному календарю, наступил 4720 год , который пришел под знаком мощного, сильного, благородного Черного Водяного Тигра.

Реклама

Мы присоединяемся к самым приятным пожеланиям в этот праздник и предлагаем вам подборку ярких, прикольных, красивых, милых и смешных поздравлений с Китайским Новым годом в открытках, картинках, прозе и стихах.

Читайте также:

Китайский Новый год: прикольные поздравления в стихах

***

Реклама

Я спешу поздравить вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!

С Китайским Новым годом: яркие открытки и поздравления
С Китайским Новым годом: яркие открытки и поздравления

***

Реклама

Прошел славянский Новый год,
Настал Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот!

Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом
Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом

***

Мы хотя и не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И конечно, повезет.

Денег – полные карманы,
В банке – безразмерный счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!

Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.

Милые открытки, картинки и стихи на Китайский Новый год
Милые открытки, картинки и стихи на Китайский Новый год

***

Зима в разгаре, и вот-вот
Придет Китайский Новый год.
Пускай он принесет с собой
Достаток – в дом, душе – покой,
Любовь – в сердца, в делах – удачу,
Пусть все смеются, но не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И радостным – грядущий год!

Добрые поздравления с Китайским Новым годом
Добрые поздравления с Китайским Новым годом

***

В Новый год очередной,
родом из Китая,
Пожелаю я тебе
Радости без края!
Пусть все будет хорошо
И здоровье крепнет,
Счастье видным будет пусть,
А беда исчезнет!

Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом
Лучшие поздравления и картинки с Китайским Новым годом / Фото: Depositphotos

Китайский Новый год: позитивные поздравления в прозе своими словами

***

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и счастье поселились в ваших сердцах. Чтобы полосатый символ года на мягких лапах принес удачу, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

С Китайским Новым годом: чудесные поздравления
С Китайским Новым годом: чудесные поздравления / Фото: bonnycards

***

Пусть Китайский Новый Год избавит от грустных мыслей, скучных людей и ненужных хлопот. Поздравляю и желаю крепкого духа и отменного здоровья, отличного настроения и хороших людей рядом. Пусть впереди ждет только успех, достаток и счастье!

Веселые поздравления с Китайским Новым годом
Веселые поздравления с Китайским Новым годом / Фото: bonnycards

***

Теперь Новый год окончательно вступил в свои права, с чем я тебя и поздравляю! Пусть желания сбудутся, горести забудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, мир, здоровье, любовь, счастье и радость!

Добрые поздравления с Китайским Новым годом
Добрые поздравления с Китайским Новым годом / Фото: Depositphotos

Ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять