Китайский Новый год-2022: что нельзя делать в праздник

У китайцев, как и у нас, есть множество примет и суеверий, связанных с новогодними праздниками.

Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

1 февраля наступает Китайский Новый год, который придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра и продлится до 21 января 2023 года.

Оказывается, на Китайский Новый год, как и на европейский, существует множество традиций, суеверий, примет и запретов, которые не стоит нарушать , если не хотите навлечь неприятности на себя и свою семью.

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Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год: главные запреты

За праздничным столом не стоит говорить об ушедшем годе , наоборот, все мысли и разговоры должны быть направлены на будущее.

, наоборот, все мысли и разговоры должны быть направлены на будущее. Выбирая наряд или делая подарок на Новый год, нельзя брать черные и белые цвета , а также их сочетания, поскольку в Китае это цвета траура и неудачи.

, а также их сочетания, поскольку в Китае это цвета траура и неудачи. В первые три дня Китайского Нового года не рекомендуется делать уборку – ее нужно сделать заранее. В это время во всех домах появляются добрые сущности, которые приносят удачу и счастье, а в доме оседают в виде пыли.

– ее нужно сделать заранее. В это время во всех домах появляются добрые сущности, которые приносят удачу и счастье, а в доме оседают в виде пыли. Нельзя проявлять неуважение к праздничным атрибутам – символу года, а также огненной стихии.

– символу года, а также огненной стихии. В период празднования Китайского Нового года, которое длится 15 дней, нельзя покупать новую обувь – это к неприятностям, потому что в переводе с китайского "обувь" означает "трудности".

– это к неприятностям, потому что в переводе с китайского "обувь" означает "трудности". В первый месяц после Китайского Нового года нельзя стричь волосы – это принесет неприятности членам семьи.

– это принесет неприятности членам семьи. А мыть голову на Новый год – значит смывать удачу.

на Новый год – значит смывать удачу. В первые дни наступившего Китайского Нового года лучше не брать в руки ножи и другие режущие предметы – есть риск отсечь свое счастье.

– есть риск отсечь свое счастье. Во время праздника табу на слово "четыре" , потому что оно означает "смерть".

, потому что оно означает "смерть". Если встретить Новый год в постели – пролежите так весь год.

– пролежите так весь год. Категорически нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения , если не хотите навлечь неприятности на весь год.

, если не хотите навлечь неприятности на весь год. Нельзя одалживать деньги , наоборот важно раздать все долги.

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