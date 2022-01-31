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Китайский Новый год-2022: что нельзя делать в праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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31 января, 18:57
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У китайцев, как и у нас, есть множество примет и суеверий, связанных с новогодними праздниками.
Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год
Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

1 февраля наступает Китайский Новый год, который придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра и продлится до 21 января 2023 года.

Оказывается, на Китайский Новый год, как и на европейский, существует множество традиций, суеверий, примет и запретов, которые не стоит нарушать , если не хотите навлечь неприятности на себя и свою семью.

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Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год: главные запреты

  • За праздничным столом не стоит говорить об ушедшем годе , наоборот, все мысли и разговоры должны быть направлены на будущее.
  • Выбирая наряд или делая подарок на Новый год, нельзя брать черные и белые цвета , а также их сочетания, поскольку в Китае это цвета траура и неудачи.
  • В первые три дня Китайского Нового года не рекомендуется делать уборку – ее нужно сделать заранее. В это время во всех домах появляются добрые сущности, которые приносят удачу и счастье, а в доме оседают в виде пыли.
  • Нельзя проявлять неуважение к праздничным атрибутам – символу года, а также огненной стихии.
  • В период празднования Китайского Нового года, которое длится 15 дней, нельзя покупать новую обувь – это к неприятностям, потому что в переводе с китайского "обувь" означает "трудности".
  • В первый месяц после Китайского Нового года нельзя стричь волосы – это принесет неприятности членам семьи.
  • А мыть голову на Новый год – значит смывать удачу.
  • В первые дни наступившего Китайского Нового года лучше не брать в руки ножи и другие режущие предметы – есть риск отсечь свое счастье.
  • Во время праздника табу на слово "четыре" , потому что оно означает "смерть".
  • Если встретить Новый год в постели – пролежите так весь год.
  • Категорически нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения , если не хотите навлечь неприятности на весь год.
  • Нельзя одалживать деньги , наоборот важно раздать все долги.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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