1 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 1 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 1 октября
- Международный день музыки (International Music Day) каждый год в этот день отмечают меломаны всего мира, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.
- Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу октября в честь появления в 1963 году символа смайлика.
- Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) – с 1990 года проводится под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.
- Всемирный день геронтолога – профессиональный праздник специалистов в области изучения причин и процессов старения человека, а также методов омоложения организма.
- Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) – это ежегодное мероприятие было учреждено в Америке в 1977 году с целью пропаганды идей вегетарианства.
- Международный день кофе (International Coffee Day) празднуют поклонники этого напитка, начиная с 2015 года.
- День саке – в Японии отмечается праздник, посвященный японскому вину – к началу октября как раз созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год.
Именинники 1 октября
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.
Какой сегодня церковный праздник
1 октября в православной церкви чтится память преподобного Евмения, епископа Гортинского, мученицы Ариадны, мучениц Софии и Ирины, мученика Кастора, мучеников Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских. Молченской и Барской икон Божией Матери.
Народный праздник
В народе 1 октября чествовалась Арина Шиповница. По наблюдениям людей, с этого дня полезно собирать и заготавливать впрок шиповник. Эта ягода издавна считалась целебной, с ее помощью в старину лечили от многих болезней.
Приметы на 1 октября
- если журавли и гуси отлетают на юг – к Покрову ждать мороза;
- летящим журавлям желали колесом дорогу, чтобы они весной возвращались назад;
- какая погода на 1 октября – таким будет 1 апреля.
Интересные и важные события в Украине и мире 1 октября
- 1926 – открылся Киевский театр оперы и балета.
- 1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.
- 1967 – на советском центральном телевидении начали транслировать цветные программы.
- 1967 – стартовало первое турне Pink Floyd по Америке.
- 1971 – во Флориде открыт крупнейший в мире парк развлечений – "Диснейуорлд".
Кто родился 1 октября
- 1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.
- 1903 – Владимир Горовиц, украинский и американский пианист.
- 1912 – Лев Гумилев, русский историк, философ, поэт, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
- 1919 – Дмитрий Козлов, советский и российский конструктор ракетно-космической техники.
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