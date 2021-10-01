1 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 1 октября

Международный день музыки (International Music Day) каждый год в этот день отмечают меломаны всего мира, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу октября в честь появления в 1963 году символа смайлика.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) – с 1990 года проводится под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

Всемирный день геронтолога – профессиональный праздник специалистов в области изучения причин и процессов старения человека, а также методов омоложения организма.

Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) – это ежегодное мероприятие было учреждено в Америке в 1977 году с целью пропаганды идей вегетарианства.

Международный день кофе (International Coffee Day) празднуют поклонники этого напитка, начиная с 2015 года.

День саке – в Японии отмечается праздник, посвященный японскому вину – к началу октября как раз созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год.

Именинники 1 октября

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День ангела сегодня отмечают: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

Какой сегодня церковный праздник

1 октября в православной церкви чтится память преподобного Евмения, епископа Гортинского, мученицы Ариадны, мучениц Софии и Ирины, мученика Кастора, мучеников Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских. Молченской и Барской икон Божией Матери.

Народный праздник

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В народе 1 октября чествовалась Арина Шиповница. По наблюдениям людей, с этого дня полезно собирать и заготавливать впрок шиповник. Эта ягода издавна считалась целебной, с ее помощью в старину лечили от многих болезней.

Приметы на 1 октября

если журавли и гуси отлетают на юг – к Покрову ждать мороза;

летящим журавлям желали колесом дорогу, чтобы они весной возвращались назад;

какая погода на 1 октября – таким будет 1 апреля.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 октября

1926 – открылся Киевский театр оперы и балета.

1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.

1967 – на советском центральном телевидении начали транслировать цветные программы.

1967 – стартовало первое турне Pink Floyd по Америке.

1971 – во Флориде открыт крупнейший в мире парк развлечений – "Диснейуорлд".

Кто родился 1 октября

1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.

1903 – Владимир Горовиц, украинский и американский пианист.

1912 – Лев Гумилев, русский историк, философ, поэт, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

1919 – Дмитрий Козлов, советский и российский конструктор ракетно-космической техники.

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