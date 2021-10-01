1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 1 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 1 жовтня
- Міжнародний день музики (International Music Day) щороку в цей день відзначають меломани всього світу, починаючи з 1975 року, з ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.
- Всесвітній день посмішки (World Smile Day) відзначається щорічно з 1999 року в першу п'ятницю жовтня на честь появи в 1963 році символу смайлика.
- Міжнародний день людей похилого віку (International Day of Older Persons) – з 1990 року проводиться під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.
- Всесвітній день геронтолога – професійне свято фахівців в області вивчення причин і процесів старіння людини, а також методів омолодження організму.
- Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day) – це щорічний захід було засновано в Америці у 1977 році з метою пропаганди ідей вегетаріанства.
- Міжнародний день кави (International Coffee Day) святкують прихильники цього напою, починаючи з 2015 року.
- День саке – в Японії відзначається свято, присвячене японському вину – до початку жовтня саме дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік.
Іменинники 1 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.
Яке сьогодні церковне свято
1 жовтня в православної церкви шанується пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського, мучениці Аріадни, мучениць Софії та Ірини, мученика Кастора, мучеників Бидзина, Шалви і Єлизбара, князів Ксанських. Молченської і Барської ікон Божої Матері
Народне свято
У народі 1 жовтня вшановувалася Аріна Шипшинниця. За спостереженнями людей, від цього дня корисно збирати і заготовляти про запас шипшину. Ця ягода здавна вважалася цілющою, за її допомогою в старовину лікували від багатьох хвороб.
Прикмети на 1 жовтня
- якщо журавлі і гуси відлітають на південь – на Покрову чекати морозу;
- журавлям, що відлітають, бажали колесом дороги, щоб вони навесні поверталися назад;
- яка погода на 1 жовтня – таким будет 1 квітня.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 жовтня
- 1926 – відкрився Київський театр опери і балету.
- 1949 – проголошена Китайська Народна Республіка.
- 1967 – на радянському центральному телебаченні почали транслювати кольорові програми.
- 1967 – стартувало перше турне Pink Floyd по Америці.
- 1971 – у Флориді відкрито найбільший у світі парк розваг – "Діснейворлд".
Хто народився 1 жовтня
- 1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing.
- 1903 – Володимир Горовиць, український і американський піаніст.
- 1912 – Лев Гумільов, російський історик, філософ, поет, син Анни Ахматової і Миколи Гумільова.
- 1919 – Дмитро Козлов, радянський і російський конструктор ракетно-космічної техніки.
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