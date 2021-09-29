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С Днем учителя-2021: добрые поздравления, картинки и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 сентября, 18:48
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Не забудьте, что учителей поздравляют заранее с их профессиональным праздником, потому что он выпадает на выходной день воскресенье.
С Днем учителя: лучшие поздравления и картинки
С Днем учителя: лучшие поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году День учителя в Украине отмечается в воскресенье, 3 октября. Но поскольку это выходной, то всех своих любимых педагогов нужно успеть поздравить в последний будний день – уже в эту пятницу, 1 октября.

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Мы сделали подборку эффектных поздравлений, картинок, открыток и стихов, приуроченных к празднику учителей. Дарите цветы, улыбки и хорошее настроение своим любимым учителям.

Красивые поздравления с Днем учителя в стихах

***

Нелегкий труд – детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.

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С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

***

Прекрасный День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!

Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.

Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!

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С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

***

Спасибо вам за ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.

Ведь переоценить ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

Добрые поздравления учителю с праздником в прозе

***

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и энергию, строгость и доброту! Спасибо вам за ваш труд и силы, которые вы вкладываете в свое дело, за вашу внимательность, доброту и строгость. Желаем провести этот праздник наилучшим образом, чтобы он был ярким и запоминающимся. Желаем вам любви, счастья, благополучия и терпения!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

***

Поздравляем вас с Днем учителя! Благодаря вашим стараниям и усилиям, мир становится лучше, грамотнее, умнее и чище. Желаем вам здоровья, процветания, терпения, гармонии, уважения и любви ваших учеников. Пусть они вместе с вами добиваются невероятных высот успеха, пусть вам сопутствует удача во всех делах!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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