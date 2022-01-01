1 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 1 января

Новый год – для многих людей это один из главных праздников, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.

– для многих людей это один из главных праздников, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю. Всемирный день мира (World Day of Peace) – был внедрен римско-католической церковью и посвящен торжеству Божией Матери Марии. С 1969 года День мира был провозглашен ООН как официальный праздник, во время которого люди молятся о прекращении войн и мире на Земле.

Именинники 1 января

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Илья, Тимофей.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

В католической церкви 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

1 января в православной церкви чтится память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ильи, Прова и Ариса, египтян, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона, святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского, святителя Григория, епископа Омиритского.

Народный праздник

В народе 1 января отмечался день былинного богатыря Ильи Муромца – избавителя Киева от татарского Калин-царя. Традиционно люди кланялись родной земле и вспоминали подвиги народных героев.

Реклама

Приметы на 1 января

люди слушали землю на перекрестке, прикладывая к ней ухо: если слышен шум от груженых саней – год будет урожайным;

сильный ветер на Илью – летом уродятся орехи;

если ночь звездная, значит можно ждать богатый урожай гороха, чечевицы и ягод;

тепло на Илью – уродится рожь.

в первый день Нового года нельзя подметать, мыть полы, а также выносить мусор из дома.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 января

45 год до н. э. – введен юлианский календарь.

1919 – издан закон об автокефалии Украинской Православной Церкви.

1947 – новогодний праздник в СССР впервые отметили как нерабочий день.

1999 – в безналичные расчеты был введен евро.

2002 – евро также введен в наличных расчетах.

Кто родился 1 января

1879 – Уильям Фокс, продюсер, один из начинателей американской кинематографии.

1909 – Степан Бандера, глава Организации украинских националистов.

1924 – Владимир Ефетов, советский и украинский ученый, хирург-онколог.

1939 – Мишель Мерсье, французская актриса.

1947 – Владимир Титов, советский и российский космонавт.

1950 – Галина Кирпа, украинская писательница, поэтесса.

Ранее мы рассказывали о выходных на Новый год-2022 в Украине: сколько будем отдыхать на праздники.