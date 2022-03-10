10 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

10 марта: какой сегодня день / Фото: Pixabay
Какой народный и православный праздник у украинцев 10 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 10 марта
- День поминовения Тараса Шевченко – почитается в Украине в день смерти Кобзаря, национального героя и символа Украины в 1861 году.
- День Государственного гимна Украины – отмечается в честь исполнения песни "Ще не вмерла Україна" в 1865 году в Польском Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.
- Всемирный день почки (World Kidney Day) – проводится с 2006 года во второй четверг марта с целью распространения информации о важности этого органа, привлечения внимания к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.
Именинники 10 марта
День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
10 марта в православной церкви чтится память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Народный праздник
В народе 10 марта почитался Тарас Бессонный. Считалось, что святой Тарасий способен избавить людей от лихорадки, а потому ему молились о здоровье. В этот день было опасно рано ложиться спать, потому что тогда болезнь вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Отсюда и название дня – Бессонный.
Приметы на 10 марта
- в день Тарасия категорически нельзя спать до захода солнца;
- нельзя смотреть в дом с улицы через окно, потому что так в дом войдет болезнь;
- плохая примета, если дверь сорвется с петель;
Интересные и важные события в Украине и мире 10 марта
- 1801 – в Британии началась первая перепись населения.
- 1862 – в Америке впервые были выпущены бумажные деньги.
- 1878 – в Женеве вышло карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
- 1943 – стартовали работы по созданию ядерного оружия в СССР.
Кто родился 10 марта
- 1787 – Устим Кармалюк, украинский национальный герой, предводитель движения крестьян на Подолье.
- 1940 – Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств.
- 1953 – Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт.
- 1958 – Шэрон Стоун, американская модель, киноактриса.
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