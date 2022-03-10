10 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

10 березня: який сьогодні день / Фото: Pixabay
Яке народне і православне свято в українців 10 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 березня
- День поминання Тараса Шевченка – шанується в Україні у день смерті Кобзаря, національного героя та символу України у 1861 році.
- День Державного гімну України – відзначається на честь виконання пісні "Ще не вмерла Україна" у 1865 році в Польському Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка.
- Всесвітній день нирки (World Kidney Day) – проводиться з 2006 року у другий четвер березня з метою поширення інформації про важливість цього органу, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок.
Іменинники 10 березня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
10 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.
Народне свято
У народі 10 березня шанувався Тарас Безсонний. Вважалося, що святий Тарасій здатний позбавити людей лихоманки, а тому йому молилися про здоров'я. У цей день було небезпечно рано лягати спати, бо тоді хвороба вжене людину в сон, а потім увійде до її тіла. Звідси і назва дня – Безсонний.
Прикмети на 10 березня
- у день Тарасія категорично не можна спати до заходу сонця;
- не можна дивитися в будинок із вулиці через вікно, бо так у дім увійде хвороба;
- погана прикмета, якщо двері зірвуться з петель;
Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 березня
- 1801 – у Британії розпочався перший перепис населення.
- 1862 – в Америці вперше було випущено паперові гроші.
- 1878 – у Женеві вийшло кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
- 1943 – стартували роботи зі створення ядерної зброї у СРСР.
Хто народився 10 березня
- 1787 – Устим Кармалюк, український національний герой, ватажок руху селян на Поділлі.
- 1940 – Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.
- 1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.
- 1958 – Шерон Стоун, американська модель, кіноактриса.
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