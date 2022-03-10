10 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

10 березня: який сьогодні день / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 10 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 березня

День поминання Тараса Шевченка – шанується в Україні у день смерті Кобзаря, національного героя та символу України у 1861 році.

– шанується в Україні у день смерті Кобзаря, національного героя та символу України у 1861 році. День Державного гімну України – відзначається на честь виконання пісні "Ще не вмерла Україна" у 1865 році в Польському Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка.

– відзначається на честь виконання пісні "Ще не вмерла Україна" у 1865 році в Польському Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка. Всесвітній день нирки (World Kidney Day) – проводиться з 2006 року у другий четвер березня з метою поширення інформації про важливість цього органу, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок.

Іменинники 10 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

10 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

Народне свято

У народі 10 березня шанувався Тарас Безсонний. Вважалося, що святий Тарасій здатний позбавити людей лихоманки, а тому йому молилися про здоров'я. У цей день було небезпечно рано лягати спати, бо тоді хвороба вжене людину в сон, а потім увійде до її тіла. Звідси і назва дня – Безсонний.

Прикмети на 10 березня

у день Тарасія категорично не можна спати до заходу сонця;

не можна дивитися в будинок із вулиці через вікно, бо так у дім увійде хвороба;

погана прикмета, якщо двері зірвуться з петель;

Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 березня

1801 – у Британії розпочався перший перепис населення.

1862 – в Америці вперше було випущено паперові гроші.

1878 – у Женеві вийшло кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1943 – стартували роботи зі створення ядерної зброї у СРСР.

Хто народився 10 березня

1787 – Устим Кармалюк, український національний герой, ватажок руху селян на Поділлі.

1940 – Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.

1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.

1958 – Шерон Стоун, американська модель, кіноактриса.

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