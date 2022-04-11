11 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

11 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation) – проводится в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем в 1945 году, в застенках которого за годы войны фашистами было уничтожено свыше 56 тысяч пленных.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson's Day) – организован по инициативе ВОЗ в день рождения врача Джеймса Паркинсона с целью информировать общества об этом неврологическом заболевании и оказать поддержку больным.

Международный день анимешников – творческий праздник, посвященный японской анимации, который отмечают профессиональные создатели аниме, актеры, художники и поклонники этого жанра.

Именинники 11 апреля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

11 апреля в православной церкви началась 6-я седмица Великого поста. Чтится память мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих, преподобного Иоанна, отшельника, святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

Народный праздник

В народе 11 апреля отмечался день Кирилла. На этот период приходилось активное движение и сбор березового сока, который считался особо целебным, а потому день также называли березовым Люди ходили в рощу, слушали деревья и определяли подходящее время, чтобы заготовить впрок березовый сок.

Приметы на 11 апреля

березовый сок чистит кровь и выгоняет болезни из тела;

ранние березы – к сухому лету и редким дождям;

сороки свили гнезда на деревьях низко – лето будет грозовым;

ливень в этот день – к хорошему урожаю овса.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 апреля

1597 – в Варшаве казнен казацкий атаман Северин Наливайко.

1945 – освобождение концлагеря Бухенвальд близ Веймара в Германии, узники которого подняли интернациональное восстание против фашистов и сумели выйти на свободу.

1963 – The Beatles выпустили сингл From Me to You – это первая песня, занявшая первое место в английском хит-параде.

Кто родился 11 апреля

1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач, описавший болезнь "дрожательный паралич", которая позже была названа его именем.

1899 – Владимир Чижевский, советский авиаконструктор.

1997 – Melovin, украинский певец, музыкант, композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.