12 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 января

День Бедфорда – начало практической крионики и неофициальный праздник ее сторонников, который приурочен ко дню официально засвидетельствованной смерти и крионирования первого добровольца, американского профессора психологии Джеймса Бедфорда. В 2022 году исполняется 55 лет со дня заморозки его тела.

Именинники 12 января

День ангела сегодня отмечают: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

12 января в православной церкви чтится память мученицы Анисии, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70 Тимона, диакона, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской, святителя Макария.

Народный праздник

В народе 12 января отмечался Анисьин день, а сама святая получила прозвище Желудочница, поскольку люди верили, что она исцеляла от желудочных болезней. Анисьин день как раз приходился на разгар Святок и народных гуляний. В этот период люди устраивали охоту на диких кабанов и кололи домашних свиней, а затем готовили мясные блюда.

Приметы на 12 января

к Анисьину дню морозы крепчали;

если вороны сидят на нижних ветвях – к сильным ветрам;

расчирикались воробьи – к потеплению;

На Анисию нельзя ничего поднимать с земли, чтобы не получить порчу.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 января

1945 – СССР начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

1967 – впервые в истории крионирован человек – американец Джеймс Бедфорд.

1998 – страны-члены Евросоюза подписали протокол о запрете клонирования человека.

2004 – крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило первое плавание через Атлантический океан.

Кто родился 12 января

1628 – Шарль Перро, французский поэт и писатель-сказочник.

1876 – Джек Лондон, видный американский писатель.

1907 – Сергей Королев, советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики.

1909 – Мария Примаченко, украинская народная художница, представительница "наивного искусства".

1936 – Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист.

1960 – Станислав Боклан, украинский актер театра и кино.

1986 – Злата Огневич, украинская певица.

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