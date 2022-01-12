12 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 12 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 12 января
- День Бедфорда – начало практической крионики и неофициальный праздник ее сторонников, который приурочен ко дню официально засвидетельствованной смерти и крионирования первого добровольца, американского профессора психологии Джеймса Бедфорда. В 2022 году исполняется 55 лет со дня заморозки его тела.
Именинники 12 января
День ангела сегодня отмечают: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
12 января в православной церкви чтится память мученицы Анисии, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70 Тимона, диакона, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской, святителя Макария.
Народный праздник
В народе 12 января отмечался Анисьин день, а сама святая получила прозвище Желудочница, поскольку люди верили, что она исцеляла от желудочных болезней. Анисьин день как раз приходился на разгар Святок и народных гуляний. В этот период люди устраивали охоту на диких кабанов и кололи домашних свиней, а затем готовили мясные блюда.
Приметы на 12 января
- к Анисьину дню морозы крепчали;
- если вороны сидят на нижних ветвях – к сильным ветрам;
- расчирикались воробьи – к потеплению;
- На Анисию нельзя ничего поднимать с земли, чтобы не получить порчу.
Интересные и важные события в Украине и мире 12 января
- 1945 – СССР начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
- 1967 – впервые в истории крионирован человек – американец Джеймс Бедфорд.
- 1998 – страны-члены Евросоюза подписали протокол о запрете клонирования человека.
- 2004 – крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило первое плавание через Атлантический океан.
Кто родился 12 января
- 1628 – Шарль Перро, французский поэт и писатель-сказочник.
- 1876 – Джек Лондон, видный американский писатель.
- 1907 – Сергей Королев, советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики.
- 1909 – Мария Примаченко, украинская народная художница, представительница "наивного искусства".
- 1936 – Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист.
- 1960 – Станислав Боклан, украинский актер театра и кино.
- 1986 – Злата Огневич, украинская певица.
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