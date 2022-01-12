12 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 січня

День Бедфорда – початок практичної кріоніки та неофіційне свято її прихильників, яке приурочене до дня офіційно засвідченої смерті та кріонування першого добровольця, американського професора психології Джеймса Бедфорда. У 2022 році виповнюється 55 років від дня заморозки його тіла.

Іменинники 12 січня

День ангела сьогодні відзначають: Онися, Давид, Йосип, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

12 січня в православній церкві вшановується пам'ять мучениці Анисії, священномученика Зотика пресвітера, апостола від 70 Тимона, диякона, мученика Філетера Нікомидійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Царгородської, святителя Макарія.

Народне свято

У народі 12 січня відзначався Онисін день, а сама свята отримала прізвисько Шлуночниця, оскільки люди вірили, що вона зцілювала від шлункових хвороб. Онисін день саме припадав на розпал Святок і народних гулянь. У цей період люди влаштовували полювання на диких кабанів та кололи домашніх свиней, а потім готували м'ясні страви.

Прикмети на 12 січня

до Онисіного дня морози міцнішали;

якщо ворони сидять на нижніх гілках – до сильних вітрів;

розчирикалися горобці – до потепління;

На Онисію не можна нічого піднімати із землі, щоб не отримати порчу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 січня

1945 – СРСР розпочав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини у Східній Європі.

1967 – вперше в історії кріонована людина – американець Джеймс Бедфорд.

1998 – країни-члени Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.

2004 – найбільше у світі круїзне судно Queen Mary 2 здійснило перше плавання через Атлантичний океан.

Хто народився 12 січня

1628 – Шарль Перро, французький поет і письменник-казкар.

1876 – Джек Лондон, видний американський письменник.

1907 – Сергій Корольов, радянський вчений, архітектор, основоположник практичної космонавтики.

1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця "наївного мистецтва".

1936 – Раймонд Паулс, радянський і латвійський композитор, диригент, піаніст.

1960 – Станіслав Боклан, український актор театру та кіно.

1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка.

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