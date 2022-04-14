14 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

14 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 14 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 14 апреля
- Новый год (Rongali Bihu) – национальный праздник, который отмечается во многих штатах Индии и других азиатских странах и знаменует начало солнечного года. Бенгальский Новый год основан на индуистском солнечном календаре. В 2016 году ЮНЕСКО внесла этот праздник в список нематериального культурного наследия человечества.
Именинники 14 апреля
День ангела сегодня отмечают: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
14 апреля в православной церкви чтится память преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Макария, игумена Пеликитской обители, мучеников Геронтия и Василида, праведного Ахаза.
У католиков в 2022 году 14 апреля отмечается Великий или Страстной четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии – Святого Причастия.
Народный праздник
В народе 14 апреля почитали святую Марию Египетскую. Святой молились о защите от сглаза и дурного слова. К этому времени у крестьян обычно заканчивались запасы осеннего урожая, зато появлялась молодая зелень, крапива и щавель, из которых и готовили еду.
Приметы на 14 апреля
- в этот день пробуждается домовой;
- если вода широко разливается – летом луга будут зелены;
- не видно звезд на Марью – до лета установится теплая погода.
Интересные и важные события в Украине и мире 14 апреля
- 1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
- 1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.
- 1912 – британский трансатлантический пароход "Титаник" столкнулся с айсбергом.
- 1981 – закончился первый пилотируемый полет по программе "Спейс Шаттл".
Кто родился 14 апреля
- 1695 – Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
- 1924 – Мария Харченко, украинская певица и актриса театра.
- 1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.
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