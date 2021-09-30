30 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 30 сентября

День усыновления в Украине приходится на последний сентябрьский день и отмечается с 2009 года в честь церковного праздника Веры, Надежды, Любови и Софии.

Всеукраинский день библиотек – праздник установлен в 1998 году с целью повышения роли библиотек в общественной жизни.

Международный день переводчика (International Translation Day) – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков проводится под эгидой ООН во многих странах с 2017 года.

Всемирный день моря (World Maritime Day) – экологический праздник проводится под эгидой ООН с 1978 года с целью повышения безопасности морских перевозок, предупреждения загрязнения морской среды и сохранения биоресурсов. До 1980 года отмечался 17 марта.

Именинники 30 сентября

Реклама

День ангела сегодня отмечают: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.

Какой сегодня церковный праздник

Реклама

30 сентября в православной церкви чтится память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мучениц Феодотии и Агафоклии, мучеников 156: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, Патермуфия, Ильи и других. Царгородской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 30 сентября праздновались Вселенские бабьи именины в честь святых Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день поздравляли всех женщин. А святых великомучениц просили о здоровье для детей и матерей, об избавлении от женских заболеваний, а также о благополучном зачатии ребенка. В старину был интересный обычай: прежде чем приступать к приготовлению праздничных пирогов, женщинам нужно было поплакаться на свою судьбу, чтобы отвести беду от семьи.

Приметы на 30 сентября

обычно в этот день стоит хорошая погода;

если улетают журавли, то на Покров будет мороз;

если женщина поплачет на Бабьи именины, то беда обойдет ее стороной;

в этот день нельзя играть свадьбу, венчаться и делать предложение – такая семья быстро расстанется.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 сентября

1452 – первый европейский типограф Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу – Библию.

1809 – в США подписан договор с индейцами, которые уступали 3 млн акров своей земли американцам.

1882 – в американском Эпплтоне на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция.

1929 – английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

Кто родился 30 сентября

1841 – Михаил Драгоманов, украинский историк, публицист, общественный деятель.

1891 – Отто Шмидт, советский писатель, ученый, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.

1900 – Николай Парийский, советский ученый, автор теории происхождения Солнечной системы.

1964 – Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.

Смотрите видео, куда пойти с детьми: рассказывают мамы-блогеры

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в сентябре 2021 года.