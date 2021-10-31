31 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

31 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 31 октября

Хэллоуин (Halloween) – канун Дня всех святых, который изначально зародился из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии, а ныне приобрел мировую популярность. Праздник посвящен отпугиванию нечистой силы и сопровождается интересными обрядами, традициями и символами.

– канун Дня всех святых, который изначально зародился из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии, а ныне приобрел мировую популярность. Праздник посвящен отпугиванию нечистой силы и сопровождается интересными обрядами, традициями и символами. День автомобилиста и дорожника –каждый год в последнее воскресенье октября отмечается официальный праздник работников дорожно-транспортной отрасли и автолюбителей.

–каждый год в последнее воскресенье октября отмечается официальный праздник работников дорожно-транспортной отрасли и автолюбителей. Международный день Черного моря (International Black Sea Day) – экологический праздник, организованный в память подписания причерноморскими странами в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря.

– экологический праздник, организованный в память подписания причерноморскими странами в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря. Международный день экономии (International Saving Day) проводится под эгидой ООН с 1989 года в честь проходившего в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.д.

проводится под эгидой ООН с 1989 года в честь проходившего в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.д. Всемирный день городов (World Cities Day) – празднуется, начиная с 2014 года, под эгидой ООН с целью привлечь внимание людей к проблемам мировой урбанизации.

Именинники 31 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

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Какой сегодня церковный праздник

31 октября в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юлиана.

Народный праздник

У славян 31 октября почитался святой Лука и отмечался Луков день. Святого издавна считали покровителем живописцев и иконописцев. А еще ему молились о здоровье. Также в этот день устраивались луковые базары и готовились блюда с луком – по ассоциации названия овоща с именем святого.

Приметы на 31 октября

лук – лекарство от семи недуг;

кто ест лук, тот избавлен от мук;

лук да баня все исправят;

если в печи ярко горят дрова – к непогоде;

Интересные и важные события в Украине и мире 31 октября

1892 – вышла в свет книга Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса".

1961 – запустилась Приднепровская ГРЭС – крупнейшая в СССР тепловая электростанция.

1973 – собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.

1995 – Украина завершила выполнение условий договора о вооружении, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.

2018 — в Индии открыта Статуя Единства – самая высокая статуя на планете (240 м), это памятник в честь Валлабхаи Пателя.

Кто родился 31 октября

1451 – Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший Америку.

1922 – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, режиссер.

1950 – Джон Кэнди, канадский комедийный актер, сценарист, продюсер.

1981 – Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы Pianoбой.

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.