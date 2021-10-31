31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

31 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels
Яке народне та православне свято в українців 31 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 31 жовтня
- Геловін (Halloween) – переддень Дня усіх святих, який спочатку зародився із традицій стародавніх кельтів Ірландії та Шотландії, а зараз набув світової популярності. Свято присвячене відлякуванню нечистої сили та супроводжується цікавими обрядами, традиціями та символами.
- День автомобіліста - щороку в останню неділю жовтня відзначається офіційне свято працівників дорожньо-транспортної галузі та автолюбителів.
- Міжнародний день Чорного моря (International Black Sea Day) – екологічне свято, організоване на згадку про підписання причорноморськими країнами у 1996 році Стратегічного плану дій з реабілітації та захисту Чорного моря.
- Міжнародний день економії (International Saving Day) проводиться під егідою ООН з 1989 року на честь Першого міжнародного конгресу ощадних банків, що проходив у 1924 році. Мета свята – економія у широкому сенсі: грошей, часу, сил, дбайливе ставлення до речей тощо.
- Всесвітній день міст (World Cities Day) – відзначається, починаючи з 2014 року, під егідою ООН з метою привернути увагу людей до проблем світової урбанізації.
Іменинники 31 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
31 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та євангеліста Луки, мученика Марина, преподобного Юліана.
Народне свято
У слов'ян 31 жовтня вшановувався святий Лука і відзначався Луків день. Святого здавна вважали покровителем живописців та іконописців. А ще йому молилися за здоров'я. Також у цей день влаштовувалися цибульні базари та готувалися страви з цибулею.
Прикмети на 31 жовтня
- цибуля лікує від семи недуг;
- хто їсть цибулю, той позбавлений мук;
- цибуля й лазня все виправлять;
- якщо в печі яскраво горять дрова – до негоди;
Цікаві та важливі події в Україні та світі 31 жовтня
- 1892 – побачила світ книга Артура Конан Дойля "Пригоди Шерлока Холмса".
- 1961 – запустилася Придніпровська ГРЕС – найбільша у СРСР теплова електростанція.
- 1973 – собор єпископів Української Автокефальної Церкви ухвалив постанову про єдність Української Православної Церкви.
- 1995 – Україна завершила виконання умов договору про озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62.
- 2018 – в Індії відкрито Статую Єдності – найвищу статую на планеті (240 м), це пам'ятник на честь Валлабхаї Пателя.
Хто народився 31 жовтня
- 1451 – Христофор Колумб, іспанський мореплавець, який відкрив Америку.
- 1922 – Анатолій Папанов, радянський актор театру та кіно, режисер.
- 1950 – Джон Кенді, канадський комедійний актор, сценарист, продюсер.
- 1981 – Дмитро Шуров, український музикант, піаніст, композитор, лідер гурту Pianoбой.
Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.