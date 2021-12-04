4 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 4 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 4 декабря
- Международный день банков (International Day of Banks) – начал проводиться с 2019 года под эгидой ООН в честь вклада банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года, улучшения уровня и условий жизни людей.
- День информатики – отмечается во многих постсоветских странах в честь изобретения в 1948 году Исааком Бруком и Баширом Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.
- День объятий (International Hug Day) – празднуется с 1970-х годах благодаря студенческой инициативе и традиции западноевропейской молодежи обмениваться друг с другом душевным теплом.
- Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу – добрый и немного волшебный праздник взрослых и детей, которые верят в зимнего волшебника и ждут наступления Нового года.
Именинники 4 декабря
День ангела сегодня отмечает Мария.
Какой сегодня церковный праздник
4 декабря в православной церкви празднуется Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии в честь того, что в этот день родители будущей Богоматери, выполняя данный Всевышнему обет, привели свою трехлетнюю дочку в Храм Господень и отдали на служение Богу.
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Народный праздник
В народе 4 декабря отмечался праздник Введения. Этот день ассоциировался не только с великим церковным праздником, но и с введением в новый сезон. Говорили, что сама зима едет в снежной шубе на санях с белыми конями. А потому люди тоже совершали пробные выезды на санях. Открывали зимний путь и катания в новых санях молодожены. Также в этот период начинались зимние торги или Введенские ярмарки.
Приметы на 4 декабря
- Введенье пришло и зиму привело;
- на Введенье мороз – значит, и на Рождество будет мороз;
- мороз и солнце на Введенье – будет богатый урожай хлеба.
Интересные и важные события в Украине и мире 4 декабря
- 1939 – принят указ о разграничении областей между Украинской и Белорусской республиками, по которому Украина потеряла Берестейщину. В составе Украины были созданы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.
- 1946 – в СССР выпущен первый легковой автомобиль для индивидуального использования "Москвич-400".
- 1948 – в СССР зарегистрировано изобретение цифровой ЭВМ.
- 1954 – в ООН принято решение о создании Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.
- 1979 – в Киеве открыта станция метро "Пионерская" ("Лесная").
Кто родился 4 декабря
- 1921 – Дина Дурбин, канадская певица и киноактриса.
- 1932 – Олег Тимошенко, украинский дирижер, педагог.
- 1949 – Джефф Бриджес, американский актер.
- 1954 – Григорий Гладий, украинский киноактер.
- 1963 – Сергей Бубка, советский и украинский спортсмен, рекордсмен мира в прыжках с шестом.
- 1982 – Ник Вуйчич, человек, родившийся без конечностей, христианский проповедник.
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