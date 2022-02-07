7 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

День массажиста в Украине – организован Всеукраинским объединением специалистов массажа в 2018 году с целью отметить и объединить специалистов разных методик массажа.

Именинники 7 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

7 февраля в православной церкви чтится память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей ее Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара, певца. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали".

Народный праздник

В народе 7 февраля отмечался Григорьев день, или Григорий-весноуказатель. В этот период уже ждали скорого завершения зимы и поворота к весне. Также люди внимательно следили за погодой, чтобы сделать долгосрочный прогноз на год вперед. А еще в Григорьев день важно было вспоминать о добрых делах других людей и самим совершать хорошие поступки.

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Приметы на 7 февраля

какой день до полудня – такой будет первая половина следующей зимы;

погода после обеда укажет, какой будет вторая половина будущей зимы;

снег на Григория – зима в будущем году будет поздняя;

если в Григорьев день поют синицы – к скорым морозам;

в Григорьев день нужно делать добро, но нельзя этим хвастаться;

на Григория нельзя стричь волосы и ногти.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 февраля

1847 – русский хирург Федор Иноземцев впервые в мире провел успешную операцию под эфирным наркозом.

1863 – день рождения огнетушителя. В Америке запатентован огнетушитель.

1984 – Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете и без связи с кораблем.

1992 – подписан Маастрихтский договор, давший начало Европейскому Союзу.

Кто родился 7 февраля

1812 – Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.

1823 – Рихард Жене, австрийский композитор и драматург.

1906 – Олег Антонов, советский инженер-авиаконструктор.

1954 – Дитер Болен, немецкий музыкант, композитор, участник Modern Talking и Blue System.

1978 – Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.