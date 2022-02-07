7 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 7 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 2 февраля
- День массажиста в Украине – организован Всеукраинским объединением специалистов массажа в 2018 году с целью отметить и объединить специалистов разных методик массажа.
Именинники 7 февраля
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
Какой сегодня церковный праздник
7 февраля в православной церкви чтится память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей ее Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара, певца. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали".
Народный праздник
В народе 7 февраля отмечался Григорьев день, или Григорий-весноуказатель. В этот период уже ждали скорого завершения зимы и поворота к весне. Также люди внимательно следили за погодой, чтобы сделать долгосрочный прогноз на год вперед. А еще в Григорьев день важно было вспоминать о добрых делах других людей и самим совершать хорошие поступки.
Приметы на 7 февраля
- какой день до полудня – такой будет первая половина следующей зимы;
- погода после обеда укажет, какой будет вторая половина будущей зимы;
- снег на Григория – зима в будущем году будет поздняя;
- если в Григорьев день поют синицы – к скорым морозам;
- в Григорьев день нужно делать добро, но нельзя этим хвастаться;
- на Григория нельзя стричь волосы и ногти.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 февраля
- 1847 – русский хирург Федор Иноземцев впервые в мире провел успешную операцию под эфирным наркозом.
- 1863 – день рождения огнетушителя. В Америке запатентован огнетушитель.
- 1984 – Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете и без связи с кораблем.
- 1992 – подписан Маастрихтский договор, давший начало Европейскому Союзу.
Кто родился 7 февраля
- 1812 – Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.
- 1823 – Рихард Жене, австрийский композитор и драматург.
- 1906 – Олег Антонов, советский инженер-авиаконструктор.
- 1954 – Дитер Болен, немецкий музыкант, композитор, участник Modern Talking и Blue System.
- 1978 – Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.
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