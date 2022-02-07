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День Григория Богослова-2022: тематические картинки и красивые поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 февраля, 05:40
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Поздравляем с Днем святителя Григория Богослова и желаем сделать много добрых и бескорыстных дел
День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки
День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 февраля – очередной церковный праздник. Христиане отмечают день Григория Богослова , которого называли одним из отцов христианства.

Обязательно поздравьте родных, друзей и близких людей со святым праздником, пожелайте им добра, искренности, радости и, конечно же, счастья. А если у вас есть знакомые по имени Григорий , адресуйте им поздравления с днем ангела, ведь они сегодня именинники.

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Мы собрали для вас лучшие картинки и поздравительные открытки , а также стихи и пожелания в прозе в День Григория Богослова.

С Днем святителя Григория Богослова: лучшие поздравления в стихах

***

Девиз Григория по жизни –
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает нас удачей,
С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!

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День святителя Григория Богослова: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День святителя Григория Богослова: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***
Я с Днем Григория святого
Хочу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли
И свято Господу служить.

День святителя Григория Богослова: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День святителя Григория Богослова: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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***

С праздником тебя, Григорий,
Радости желаю море,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.

С днем Григория Богослова: поздравления и открытки / Фото: pinterest
С днем Григория Богослова: поздравления и открытки / Фото: pinterest

День святителя Григория Богослова: эффектные поздравления в прозе

***
Поздравляю с днем святителя Григория Богослова! В этот святой день пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть радостью и светом наполняется душа, пусть мудрыми будут слова и мысли, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

С днем святителя Григория Богослова: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем святителя Григория Богослова: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

В день святителя Григория желаю вам невероятного счастья, наполненности жизни большими успехами, добрыми поступками, искренней любовью, крепкой дружбой, плодотворной работой и веселым отдыхом.

Поздравления с днем святителя Григория Богослова: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с днем святителя Григория Богослова: яркие картинки / Фото: pinterest

***

В день Григория Богослова хочу пожелать мира в доме и во всем мире, искренних молитв и Божьей благодати, правильных слов и мудрых мыслей, свершения лучших желаний, благополучия в семье, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
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