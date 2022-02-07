День Григория Богослова-2022: тематические картинки и красивые поздравления

Сегодня, 7 февраля – очередной церковный праздник. Христиане отмечают день Григория Богослова , которого называли одним из отцов христианства.
Обязательно поздравьте родных, друзей и близких людей со святым праздником, пожелайте им добра, искренности, радости и, конечно же, счастья. А если у вас есть знакомые по имени Григорий , адресуйте им поздравления с днем ангела, ведь они сегодня именинники.
Мы собрали для вас лучшие картинки и поздравительные открытки , а также стихи и пожелания в прозе в День Григория Богослова.
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С Днем святителя Григория Богослова: лучшие поздравления в стихах
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Девиз Григория по жизни –
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает нас удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
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Я с Днем Григория святого
Хочу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли
И свято Господу служить.
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С праздником тебя, Григорий,
Радости желаю море,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
День святителя Григория Богослова: эффектные поздравления в прозе
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Поздравляю с днем святителя Григория Богослова! В этот святой день пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть радостью и светом наполняется душа, пусть мудрыми будут слова и мысли, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!
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В день святителя Григория желаю вам невероятного счастья, наполненности жизни большими успехами, добрыми поступками, искренней любовью, крепкой дружбой, плодотворной работой и веселым отдыхом.
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В день Григория Богослова хочу пожелать мира в доме и во всем мире, искренних молитв и Божьей благодати, правильных слов и мудрых мыслей, свершения лучших желаний, благополучия в семье, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.
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