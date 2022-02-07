День святителя Григория Богослова: что категорически нельзя делать

Сегодня 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Сегодня 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Сегодня 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День святителя Григория Богослова: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 06:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня важно совершать добрые дела, но нельзя никому об этом говорить.
День Григория Богослова: главные традиции и запреты праздника
День Григория Богослова: главные традиции и запреты праздника / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Ежегодно 7 февраля православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. Этот день имеет интересные традиции , а также налагает определенные запреты на слова и поведение людей. Важно их соблюдать, чтобы не навлечь на себя неприятности.

День святителя Григория Богослова: народные традиции

Согласно народному календарю, накануне, 6 февраля, в день святой Ксении Петербургской, отмечалась полузимница. А потому с дня Григория ждали поворота к весне .

Реклама

Григорьев день часто называли Григорий-весноуказатель , потому что по погоде стремились предсказать погоду не только на ближайшее время, но и на год вперед.

Считалось, что, какой день на Григория до полудня – такой будет первая половина следующей зимы, а погода после обеда укажет, какой будет вторая половина будущей зимы.

В день Григория важно совершать бескорыстные добрые дела – люди верили, что именно в этот день они обязательно вернутся человеку.

Реклама

Но мало просто сделать кому-то добро – важно сохранить его в тайне, никому не говорить и не хвастаться. Люди говорили так: " Господь и так все добрые дела видит ".

Святому Григорию Богослову люди молились о даровании силы святой проповеди, об укреплении веры и защите от ложных христианских верований, а также просили указать правильный выход из сложной ситуации.

День Григория Богослова: что нельзя делать

  • В этот праздник нельзя стричь ногти и волосы .
  • Также нельзя плевать на землю , особенно пребывая в дороге.
  • Важно делать как можно больше добрых дел, но категорически нельзя этим хвалиться , иначе они не зачтутся.
  • Следует проявить аккуратность в своих высказываниях сегодня, потому что все сказанное сбывается.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять