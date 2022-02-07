День святителя Григория Богослова: что категорически нельзя делать

Сегодня важно совершать добрые дела, но нельзя никому об этом говорить.

День Григория Богослова: главные традиции и запреты праздника / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Ежегодно 7 февраля православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. Этот день имеет интересные традиции , а также налагает определенные запреты на слова и поведение людей. Важно их соблюдать, чтобы не навлечь на себя неприятности.

День святителя Григория Богослова: народные традиции

Согласно народному календарю, накануне, 6 февраля, в день святой Ксении Петербургской, отмечалась полузимница. А потому с дня Григория ждали поворота к весне .

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Григорьев день часто называли Григорий-весноуказатель , потому что по погоде стремились предсказать погоду не только на ближайшее время, но и на год вперед.

Считалось, что, какой день на Григория до полудня – такой будет первая половина следующей зимы, а погода после обеда укажет, какой будет вторая половина будущей зимы.

В день Григория важно совершать бескорыстные добрые дела – люди верили, что именно в этот день они обязательно вернутся человеку.

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Но мало просто сделать кому-то добро – важно сохранить его в тайне, никому не говорить и не хвастаться. Люди говорили так: " Господь и так все добрые дела видит ".

Святому Григорию Богослову люди молились о даровании силы святой проповеди, об укреплении веры и защите от ложных христианских верований, а также просили указать правильный выход из сложной ситуации.

День Григория Богослова: что нельзя делать

В этот праздник нельзя стричь ногти и волосы .

. Также нельзя плевать на землю , особенно пребывая в дороге.

, особенно пребывая в дороге. Важно делать как можно больше добрых дел, но категорически нельзя этим хвалиться , иначе они не зачтутся.

, иначе они не зачтутся. Следует проявить аккуратность в своих высказываниях сегодня, потому что все сказанное сбывается.

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