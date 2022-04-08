8 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

8 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 апреля

Международный день ромов (International Roma (Gypsy) Day) – этот национальный праздник был организован на первом Всемирном цыганском конгрессе в 1971 году. А еще был создан Международный союз цыган и приняты национальные символы: флаг и гимн.

Хана Мацури – ежегодно в Японии проводится Фестиваль цветов, который посвящен рождению Будды и по времени совпадает с цветением сакуры.

Именинники 8 апреля

День ангела сегодня отмечают: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

8 апреля в православной церкви отмечается отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила. Чтится память священномученика Иринея, епископа Сирийского, мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды ), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового.

Народный праздник

В народе 8 апреля почитался Гавриил Благовест. В старину была странная примета, что все, что родится в этот день, получится уродливым и некрасивым. К этому дню женщины старались закончить прясть, потому что после Гавриила уже нельзя было это делать. Зато начинались активные работы в поле и огороде.

Приметы на 8 апреля

на Гавриила ничего не получится красиво;

после Гавриила прясть нельзя – работа не пойдет на пользу;

если к этому дню зацвела черемуха – можно сажать ранний картофель;

какая погода на Гавриила, такой будет и на Сергея Капустника, 8 октября.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 апреля

1820 – на греческом острове Милос была найдена статуя Венеры.

1847 – в Киеве арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству.

1911 – голландец Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости.

1971 – в Лондоне прошел первый Всемирный конгресс цыган.

Кто родился 8 апреля

1935 – Николай Рашеев, советский и украинский кинорежиссер, сценарист, актер.

1963 – Джулиан Леннон, английский рок-музыкант, сын Джона Леннона.

1966 – Александр Ярмола, украинский музыкант, основатель и лидер группы "Гайдамаки".

1979 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.