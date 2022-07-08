8 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

8 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 июля

День семьи – летний семейный праздник проводится во многих странах, в том числе в Украине, начиная с 2011 года. – летний семейный праздник проводится во многих странах, в том числе в Украине, начиная с 2011 года.

Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day) – был организован под эгидой Всемирной организации по аллергии WAO и Всемирной организации по иммунопатологии WIPO.

Именинники 8 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Леонид, Петр, Семен, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Святые Петр и Феврония / Фото: Pinterest

8 июля в православной церкви чтится память преподобномученицы Февронии, девы.

Народный праздник

В народе 8 июля отмечался день Петра и Февронии. Этой паре верных и влюбленных святых люди молились о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу.

Реклама

Приметы на 8 июля

с этого дня русалки начинают водить хороводы;

купаться нужно осторожно, чтобы русалки не утащили;

после Февронии будет еще 40 жарких дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 июля

52 до н. э. – принята дата основания Парижа.

1497 – стартовала первая морская экспедиция из Европы в Индию под предводительством Васко да Гама.

1709 – произошло Полтавская битва, сражение Великой Северной войны.

1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судебная инстанция.

Кто родился 8 июля

1811 – Владимир Караваев, киевский хирург, основатель современной офтальмологии.

1894 – Петр Капица, советский физик, инженер.

1936 – Валентин Чемерис, украинский писатель.

1938 – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.