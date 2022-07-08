8 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

8 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 8 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 липня

День сім'ї – літнє сімейне свято проводиться у багатьох країнах, зокрема в Україні, починаючи з 2011 року. – літнє сімейне свято проводиться у багатьох країнах, зокрема в Україні, починаючи з 2011 року.

Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day) – був організований під егідою Світової організації з алергії WAO та Світової організації з імунопатології WIPO.

Іменинники 8 липня

День ангела сьогодні відзначають Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Святі Петро та Февронія / Фото: Pinterest

8 липня у православній церкві вшановується пам'ять преподобномучениці Февронії, діви.

Народне свято

У народі 8 липня відзначався день Петра та Февронії. Цій парі вірних і закоханих святих люди молилися про благополуччя в сім'ї і просили у них благословення на весілля.

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Прикмети на 8 липня

від цього дня русалки починали водити хороводи;

купатися треба обережно, щоби русалки не потягли;

після Февронії буде ще 40 спекотних днів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 липня

52 до н. е. – ухвалено дату заснування Парижа.

1497 – стартувала перша морська експедиція з Європи до Індії під проводом Васко да Гама.

1709 – відбулася Полтавська битва, бій Великої Північної війни.

1918 – у Києві створено Державний Сенат України, найвищу судову інстанцію.

Хто народився 8 липня

1811 – Володимир Караваєв, київський хірург, фундатор сучасної офтальмології.

1894 – Петро Капіца, радянський фізик, інженер.

1936 – Валентин Чемеріс, український письменник.

1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.