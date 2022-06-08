8 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

8 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 июня

Всемирный день океанов (World Ocean Day) – экологический праздник, который проводится под эгидой ООН и нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей. – экологический праздник, который проводится под эгидой ООН и нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей.

Международный день домохозяйки и домохозяина – праздник людей, стремящихся к уюту и порядку в доме и посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day) – отмечается с 2000 года с целью повышения осведомленности людей и распространения методов лечения этого заболевания.

Именинники 8 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостол от семидесяти Карп / Фото: wikipedia.org

8 июня в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, преподобного Иоанна Психаита исповедника, мученика Георгия Нового.

Народный праздник

В народе 8 июня почитался Карп Карполов. Как видно из названия дня, это был период, когда рыбаки отправлялись на рыбный промысел.

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Приметы на 8 июня

в Карпов день лучше всего ловится рыба карп;

если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым;

в день Карпа полезно дышать целебным воздухом цветущего шиповника.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 июня

1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.

1824 – день рождения стиральной машины.

1869 – день рождения пылесоса.

1947 – впервые открыто судоходство по всему Днепру.

Кто родился 8 июня

1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.

1910 – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.

1977 – Канье Уэст, американский рэпер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.