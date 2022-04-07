Благовещение Богородицы-2022: лучшие поздравления, стихи и открытки

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления и картинки / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня
В день 7 апреля примите поздравления от всей души со светлым и радостным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть в этот весенний день сбываются самые добрые и заветные мечты, а вести будут только позитивными.
Мы собрали для вас нежные и душевные поздравления своими словами, короткие стихи и эффектные картинки с Благовещением.
Поздравления в день Благовещения Пресвятой Богородицы
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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
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В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!
Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!
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Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой!
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Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
Добрые поздравления с Благовещением в прозе
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В этот великий праздник будем славить святую Богородицу, посылая ей молитвы за ее материнскую заботу и любовь! Пусть в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в ваши дома придет мир, души наполнятся благостью, а сердца будут ликовать от любви, нежности и счастья!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.
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С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.