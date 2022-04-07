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Благовіщення Богородиці-2022: найкращі вітання, вірші та листівки

7 квітня, 06:40
Надсилайте красиві привітання з Благовіщенням у віршах та прозі рідним, друзям і близьким людям

Благовіщення Пресвятої Богородиці: вітання та картинки / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

У день 7 квітня прийміть вітання від щирого серця зі світлим і радісним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Нехай цього весняного дня збуваються найдобріші і найзаповітніші мрії, а вісті будуть лише позитивними.

Ми зібрали для вас ніжні та душевні привітання своїми словами, короткі вірші та ефектні картинки з Благовіщенням.

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Привітання у день Благовіщення Пресвятої Богородиці

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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!

Ніжні вітання та листівки з Благовіщенням / Фото: pinterest

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В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!

Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!

Ефектні картинки з Благовіщенням / Фото: pinterest

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Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой!

Добрі картинки на Благовіщення Богородиці / Фото: pinterest

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Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!

Добрі вітання з Благовіщенням у прозі

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У це велике свято славімо святу Богородицю, посилаючи їй молитви за її материнську турботу та любов! Нехай у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці у ваші будинки прийде мир, душі наповняться добрістю, а серця радітимуть від любові, ніжності та щастя!

Святкові картинки та вірші на 7 квітня/ Фото: pinterest

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю чистих помислів, світлих діянь, душевної доброти, міцного здоров'я, миру та спокою вашому дому.

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З чудовим святом Благовіщення! Нехай пребуде з вами удача, гармонія, спокій у душі, мудрість у голові, любов у серці. Творіть добро, моліться за близьких, будьте щирими, і слідуйте своїм мріям.

Раніше ми розповідали, що не можна робити у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.