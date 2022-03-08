Церковные праздники и посты в марте-2022: детальный православный календарь

Церковные праздники в марте: когда будет Великий пост-2022 / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Какой сегодня церковный праздник? Когда проходит Великий пост-2022? В какие дни нужно поминать умерших родственников? В какие даты чествуются иконы Божией Матери? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на март 2022 года.

Православные церковные праздники в марте 2022 года: календарь

1 марта – Мучеников Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Мучеников персидских в Мартирополе. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.

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2 марта – Великомученика Феодора Тирона. Преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Обретение мощей мученика Мины Каликелада.

3 марта – Святителя Льва, папы Римского. Святителя Агапита, исповедника, епископа Синадского. Святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского. Преподобного Космы Яхромского. Преподобного Шио Мгвимского.

4 марта – Апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона, и мученицы равноапостольной Апфии. Мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты. Преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских. Преподобного Досифея, ученика преподобного аввы Дорофея. Преподобного Равулы.

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5 марта – Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Преподобного Льва, епископа Катанского. Благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. Преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Священномученика Садока, епископа Персидского и с ним 128 мучеников. Преподобного Агафона, папы Римского.

6 марта – Воскресенье сыропустное, прощеное. Заговенье на Великий пост. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Глас 7. Преподобного Тимофея, что в Символах. Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского. Святителя Георгия, епископа Амастридского. Козельщанской иконы Божией Матери.

7 марта – 1-я неделя Великого поста. Обретение мощей мучеников, что в Евгении. Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других. Преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских. Преподобного Афанасия, исповедника.

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8 марта – Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, отшельников сирийских. Преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".

9 марта – Первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи. Преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

10 марта – Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

11 марта – Святителя Порфирия, архиепископа Газкого. Мученика Севастиана.

12 марта – Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах. Преподобного Фалалея Сирийского.

13 марта – 1-е воскресенье Великого поста. Торжество Православия. Святителя Арсения (Мациевича), митрополита Ростовского. Преподобного Василия, исповедника. Священномученика Протерия, патриарха Александрийского. Священномученика Нестора, епископа Магиддийского. Преподобных жен Марины и Киры. Преподобного Кассиана Римлянина. Преподобного Кассиана, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского Феокториста.

14 марта – 2-я неделя Великого поста. Преподобномученицы Евдокии. Мучеников Нестора и Тривимия. Мученицы Антонины. Мучеников Маркелла и Антония. Преподобной Домнины Сирийской.

15 марта – Священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси. Мученицы Евфалии. Мученика Троадия. Преподобного Агафона Египетского. Мучеников 440 италийских. Святителя Арсения, епископа Тверского.

16 марта – Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Преподобной Пиамы, девы. Святых Зинона и Зоила.

17 марта – Преподобного Герасима, что на Иордане. Мучеников Павла и Иулиании. Преподобного Иакова постника. Перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского. Преподобного Герасима Вологодского. Святителя Григория, епископа Констанции Кипрской.

18 марта – Мученика Конона Исаврийского. Мученика Онисия. Мученика Конона, градаря. Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия, что в Палестине. Мученика Евлампия. Преподобного Марка. Преподобного Исихия.

19 марта – Родительская суббота в 2022 году (вторая суббота Великого поста). Мучеников 42 в Аммории: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя и других с ними. Обретение честного Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме. Преподобномученика Конона и сына его Конона. Преподобного Аркадия Кипрского. Икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо".

20 марта – 2-е воскресенье Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Великомученика Феодора Тирона. Священномучеников, в Херсонесе епископствовших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Преподобного Павла Препростого. Святителя Павла, исповедника, епископа Прусиадского. Преподобного Емилиана Италийского. Иконы Божией Матери "Споручница грешных".

21 марта – 3-я неделя Великого поста. Преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского. Апостола Ерма. Священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского. Преподобного Дометия.

22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся: Кирион (Кирий), Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик (Евник), Валент (Уал), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанеий, Илиан, Сисиний, Аггий, Афтий, Флавий, Акакий, Екдикий (Екдит), Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Мученика Урпасиана. Святого Кесария, брата святителя Григория Богослова. Праведного Тарасия.

23 марта – Мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариесы, Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и многих других. Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других. Преподобной Анастасии.

24 марта – Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Священномученика Пиония, пресвитера Смирнского и других с ним. Перенесение мощей мученика Епимаха. Святителя Софрония, епископа Врачанского.

25 марта – Преподобного Феофана, исповедника, Сигрианского. Праведного Финееса. Святителя Григория Двоеслова, папы Римского. Преподобного Симеона Нового Богослова. Лиддской нерукотворной (в Лидде на столбе) иконы Божией Матери.

26 марта – Родительская Суббота в 2022 году (третья суббота Великого поста). Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Мученика Савина. Мучеников Африкана, Публия и Терентия. Мученика Александра. Мученицы Христины Персидской. Преподобного Анина, пресвитера.

27 марта – 3-е воскресенье Великого Поста. Крестопоклонная неделя. Преподобного Венедикта. Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси. Благоверного великого князя Ростислава-Михаила. Святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.

28 марта – 4-я неделя Великого поста. Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Священномученика Александра, иерея в Сиде. Мученика Никандра.

29 марта – Мучеников Савина и Папы. Апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского І). Священномученика Александра, папы Римского. Мученика Юлиана Аназаврского. Священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

30 марта – Преподобного Алексия, человека Божия. Мученика Марина. Святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

31 марта – Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Мучеников Трофима и Евкарпия. Преподобного Анина, монаха.

Сплошные седмицы в марте-2022

До 6 марта проходила Сырная неделя или Масленица . В эти дни разрешено есть яйца и молочные продукты, но под запретом мясо.

Посты в марте 2022 года

С 7 марта начался многодневный Великий пост , который продлится до 23 апреля. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в марте 2022 года:

19 марта – суббота второй седмицы Великого поста.

26 марта – суббота третьей седмицы Великого поста.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2022 года в Украине.