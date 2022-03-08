Церковні свята та пости у березні-2022: детальний православний календар

Церковні свята у березні: коли буде Великий піст-2022 / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Яке сьогодні церковне свято? Коли приходить Великий пост-2022? В які дні потрібно поминати померлих родичів ? Які дати вшановуються ікони Божої Матері? Цю та іншу важливу інформацію ви знайдете у детальному церковному календарі на березень 2022 року.

Православні церковні свята у березні 2022 року: календар

1 березня – Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента (Уалента), диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї. Мучеників перських у Мартирополі. Преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського.

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2 березня – Великомученика Феодора Тірона. Преподобного Феодора, мовчара Києво-Печерського, в Далеких печерах. Праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа. Набуття мощей мученика Міни Калікелада.

3 березня – Святителя Лева, папи Римського. Святителя Агапіта, сповідника, єпископа Сінадського. Святителя Флавіана, сповідника, патріарха Константинопольського. Преподобного Косми Яхромського. Преподобного Шіо Мгвімського.

4 березня – Апостолів від 70-ти: Архіпа та Філімона, та мучениці рівноапостольної Апфії. Мучеників Максима, Феодота, Ісіхія, мучениці Аскліпіодоти. Преподобних Євгена та Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських. Преподобного Досифея, учня преподобного авви Дорофея. Преподобного Равули.

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5 березня – Усіх преподобних отців, що в подвигу просіяли. Преподобного Лева, єпископа Катанського. Благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, у Далеких печерах. Священномученика Садока, єпископа Перського та з ним 128 мучеників. Преподобного Агафона, папи Римського.

6 березня – Неділя сиропуста, прощена. Заговини на Великий піст. Згадка Адамова вигнання з раю. Голос 7. Преподобного Тимофія, що у Символах. Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського. Святителя Георгія, єпископа Амастридського. Козельщанської ікони Божої Матері.

7 березня – 1-й тиждень Великого посту. Набуття сил мучеників у Євгенії. Мучеників Маврикія та 70-ти воїнів: Фотіна, Феодора, Пилипа та інших. Преподобних Фаласія, Лімнія та Варадата, пустельників сирійських. Преподобного Афанасія, сповідника.

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8 березня – Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевіна, Поліхронія, Мойсея та Даміана, пустельників сирійських. Преподобного Олександра, ченця, ігумена обителі "Неусипаючих".

9 березня – Перше та друге обретіння глави Іоанна Предтечі. Преподобного Еразма Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

10 березня – Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

11 березня – Святителя Порфирія, архієпископа Газкого. Мученика Севастіана.

12 березня – Преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. Преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна, у Далеких печерах. Преподобного Фалалея Сирійського.

13 березня – 1-а неділя Великого посту. Урочистість Православ'я. Святителя Арсенія (Мацієвича), митрополита Ростовського. Преподобного Василя, сповідника. Священномученика Протерія, патріарха Олександрійського. Священномученика Нестора, єпископа Магідійського. Преподобних дружин Марини та Кіри. Преподобного Кассіана Римлянина. Преподобного Кассіана, самітника Печерського, у Далеких печерах. Преподобного Іоанна, названого Варсонофієм, єпископа Дамаського Феокториста.

14 березня – 2-й тиждень Великого посту. Преподобномучениці Євдокії. Мучеників Нестора та Тривімія. Мучениці Антоніни. Мучеників Маркелла та Антонія. Преподобної Домніни Сирійської.

15 березня – Священномученика Феодота, єпископа Киринейського. Святителя Іова (Борецького), митрополита Київського та всієї Русі. Мучениці Євфалії. Мученика Троадія. Преподобного Агафона Єгипетського. Мучеників 440 італійських. Святителя Арсенія, єпископа Тверського.

16 березня – Мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска. Преподобної Піами, діви. Святих Зінона та Зоїла.

17 березня – Преподобного Герасима, що на Йордані. Мучеників Павла та Іуліанії. Преподобного Якова постника. Перенесення мощів благовірного князя В'ячеслава Чеського. Преподобного Герасима Вологодського. Святителя Григорія, єпископа Констанції Кіпрської.

18 березня – Мученика Конона Ісаврійського. Мученика Онисія. Мученика Конона, градатора. Мучениці Іраїди. Мученика Євлогія, що у Палестині. Мученика Євлампія. Преподобного Марка. Преподобного Ісіхія.

19 березня – Батьківська субота у 2022 році (друга субота Великого посту). Мучеників 42 в Аморії: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васою та інших з ними. Набуття чесного Хреста і цвяхів святою царицею Оленою в Єрусалимі. Преподобномученика Конона та сина його Конона. Преподобного Аркадія Кіпрського. Ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоковської та "Благодатне небо".

20 березня – 2-а неділя Великого посту. Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Великомученика Феодора Тірона. Священномучеників, у Херсонесі єпископів: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Єферія, Єлпідія та Агафодора. Преподобного Павла Препростого. Святителя Павла, сповідника, єпископа Прусіадського. Преподобного Еміліана Італійського. Ікони Божої Матері "Суручниця грішних".

21 березня – 3-й тиждень Великого посту. Преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомідійського. Апостола Єрма. Священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського. Преподобного Дометія.

22 березня – 40 мучеників, які в Севастійському озері страждали: Кіріон (Кірій), Кандід, Домн, Ісіхій, Іраклій, Смарагд, Євноїк (Євник), Валент (Уал), Вівіан, Клавдій, Пріск, Феодул, Євтихій, Іоанн, Кса Сисіній, Аггій, Афтій, Флавій, Акакій, Екдікій (Екдіт), Лісімах, Олександр, Ілій, Горгоній, Феофіл, Домітіан, Гаій, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Микола, Валерій, Філоктімон, Северіан, Худіон, Мелітон та Аліній . Мученика Урпасіана. Святого Кесарія, брата святителя Григорія Богослова. Праведного Тарасія.

23 березня – Мучеників Кодрата та з ним Кіпріана, Діонісія, Анекта, Павла, Кріскента, Діонісія, Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, Папія, Леоніда та мучениць Харієси, Нунехії, Василіси, Нікі, Галі, Галини, Фео інших. Мучеників Кодрата Нікомідійського, Саторіна, Руфіна та інших. Преподобної Анастасії.

24 березня – Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, у Далеких печерах. Священномученика Піонія, пресвітера Смирнського та інших із ним. Перенесення мощів мученика Єпімаха. Святителя Софронія, єпископа Врачанського.

25 березня – Преподобного Феофана, сповідника, Сігріанського. Праведного Фінєєса. Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського. Преподобного Симеона Нового Богослова. Ліддської нерукотворної (у Лідді на стовпі) ікони Божої Матері.

26 березня – Батьківська Субота у 2022 році (третя субота Великого посту). Перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Мученика Савіна. Мучеників Африкана, Публія та Терентія. Мученика Олександра. Мучениці Христини Перської. Преподобного Аніна, пресвітера.

27 березня – 3-я неділя Великого Посту. Хрестопоклонний тиждень. Преподобного Венедикта. Святителя Феогносту, митрополита Київського та всієї Русі. Благовірного великого князя Ростислава-Михайла. Святителя Євсхімона, сповідника, єпископа Лампсакійського.

28 березня – 4-й тиждень Великого посту. Мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів та двох Діонісіїв. Священномученика Олександра, ієрея в Сіді. Мученика Нікандра.

29 березня – Мучеників Савіна та Папи. Апостола Аріставула, єпископа Врітанійського (Британського І). Священномученика Олександра, папи Римського. Мученика Юліана Аназаврського. Священномучеників Трохим і Фала, пресвітерів Лаодикійських.

30 березня – Преподобного Олексія, людину Божу. Мученика Марина. Святителя Патрікія, просвітителя Ірландії.

31 березня – Святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Мучеників Трохим та Євкарпія. Преподобного Аніна, ченця.

Суцільні седмиці у березні-2022

До 6 березня проходив Сирний тиждень або Масниця . У ці дні дозволено їсти яйця та молочні продукти, але під забороною м'ясо.

Пости у березні 2022 року

З 7 березня розпочався багатоденний Великий піст , який триватиме до 23 квітня. У цей період слід утриматися від вживання яєць, м'ясних та молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у березні 2022 року:

19 березня – Субота другого тижня Великого посту.

26 березня – Субота третього тижня Великого посту.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.