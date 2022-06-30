Чем заменить тональный крем летом / Фото: Unsplash

Использовать летом тональный крем не всегда приятно и полезно для кожи. Он достаточно тяжелый, забивает поры, мешает коже дышать.

Есть средства, которые имеют более легкую текстуру, помогают чувствовать себя комфортно и выглядеть отлично даже в жаркую погоду. Узнайте, чем можно заменить тоналку , в нашей статье.

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Чем заменить тональный крем: бьюти-лайфхаки

ВВ-крем . В этот крем входят все важные компоненты для увлажнения кожи, которое так необходимо в летний период. В отличие от тоналки немного слабее перекрывает неровности, зато успокаивает и увлажняет кожу. Кроме того, он содержит SPF, что делает его незаменимым для солнечного сезона.

. В этот крем входят все важные компоненты для увлажнения кожи, которое так необходимо в летний период. В отличие от тоналки немного слабее перекрывает неровности, зато успокаивает и увлажняет кожу. Кроме того, он содержит SPF, что делает его незаменимым для солнечного сезона. Пудра . Для лета лучше выбрать легкую пудру с матирующим эффектом и не переусердствовать при ее нанесении на кожу. Пудру лучше всего использовать со специальной кисточкой, чтобы не было вбивающих движений на коже. Но если кожа облазит, тогда пудра – не лучший выбор.

. Для лета лучше выбрать легкую пудру с матирующим эффектом и не переусердствовать при ее нанесении на кожу. Пудру лучше всего использовать со специальной кисточкой, чтобы не было вбивающих движений на коже. Но если кожа облазит, тогда пудра – не лучший выбор. Консилер . Хороший загар обычно не нуждается в усиленном макияже с эффектом маски. Для придания коже свежести и красоты достаточно использовать увлажняющий дневной крем после утреннего умывания. А мелкие недостатки можно спрятать под консилером, к примеру, убрать синяки под глазами.

. Хороший загар обычно не нуждается в усиленном макияже с эффектом маски. Для придания коже свежести и красоты достаточно использовать увлажняющий дневной крем после утреннего умывания. А мелкие недостатки можно спрятать под консилером, к примеру, убрать синяки под глазами. Корректор . Это средство – пожалуй, самый простой вариант для тех, кто пользуется тоналкой, чтобы точечно скрыть воспаленные участки кожи, к примеру, прыщик на лбу. Плотная текстура корректора позволяет сделать это всего за пару минут.

. Это средство – пожалуй, самый простой вариант для тех, кто пользуется тоналкой, чтобы точечно скрыть воспаленные участки кожи, к примеру, прыщик на лбу. Плотная текстура корректора позволяет сделать это всего за пару минут. Праймер . Задача этого средства – подготовить лицо к дальнейшему нанесению тона. Он увлажняет кожу и выравнивает ее рельеф. Так что, если вам нужно просто выровнять кожу, можете взять основу для макияжа в качестве самостоятельного средства.

. Задача этого средства – подготовить лицо к дальнейшему нанесению тона. Он увлажняет кожу и выравнивает ее рельеф. Так что, если вам нужно просто выровнять кожу, можете взять основу для макияжа в качестве самостоятельного средства. Матирующие салфетки . Достойная альтернатива декоративной косметике пригодится обладательницам жирной и комбинированной кожи. Матирующие салфетки помогут избавиться от жирного блеска, а также освежат кожу и вернут лицу здоровый вид.

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