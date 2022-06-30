Чим замінити тональний крем влітку / Фото: Unsplash

Використовувати влітку тональний крем не завжди приємно і корисно для шкіри. Він досить важкий, забиває пори, заважає дихати шкірі.

Існують засоби, які мають легшу текстуру, допомагають почуватися комфортно і виглядати чудово навіть у спекотну погоду. Дізнайтесь, чим можна замінити тоналку , у нашій статті.

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Чим замінити тональний крем: бьюті-лайфхаки

ВВ-крем . У цей крем входять усі важливі компоненти для зволоження шкіри, що так необхідне у літній період. На відміну від тоналки трохи слабше перекриває нерівності, зате заспокоює і зволожує шкіру. Крім того, він містить SPF, що робить його незамінним для сонячного сезону.

Влітку шкіра обличчя страждає від спеки / Фото: unsplash

. У цей крем входять усі важливі компоненти для зволоження шкіри, що так необхідне у літній період. На відміну від тоналки трохи слабше перекриває нерівності, зате заспокоює і зволожує шкіру. Крім того, він містить SPF, що робить його незамінним для сонячного сезону. Пудра . Для літа краще вибрати легку пудру з матуючим ефектом і не перестаратися при її нанесенні на шкіру. Пудру найкраще використовувати зі спеціальною щіточкою, щоб не було відбитків рухів на шкірі. Але якщо шкіра облазить, тоді пудра – не найкращий вибір.

Краще вибрати пудру з ефектом, що матує. / Фото: unsplash

. Для літа краще вибрати легку пудру з матуючим ефектом і не перестаратися при її нанесенні на шкіру. Пудру найкраще використовувати зі спеціальною щіточкою, щоб не було відбитків рухів на шкірі. Але якщо шкіра облазить, тоді пудра – не найкращий вибір. Консилер . Гарна засмага зазвичай не потребує посиленого макіяжу з ефектом маски. Для надання шкірі свіжості та краси достатньо використовувати зволожуючий денний крем після ранкового вмивання. А дрібні недоліки можна заховати під консилером, наприклад, прибрати синці під очима.

Хороший загар не потребує посиленого макіяжу / Фото: unsplash

. Гарна засмага зазвичай не потребує посиленого макіяжу з ефектом маски. Для надання шкірі свіжості та краси достатньо використовувати зволожуючий денний крем після ранкового вмивання. А дрібні недоліки можна заховати під консилером, наприклад, прибрати синці під очима. Коректор . Цей засіб – мабуть, найпростіший варіант для тих, хто користується тоналкою, щоб точково приховати запалені ділянки шкіри, наприклад, прищик на лобі. Щільна текстура коректора дозволяє зробити це лише за кілька хвилин.

. Цей засіб – мабуть, найпростіший варіант для тих, хто користується тоналкою, щоб точково приховати запалені ділянки шкіри, наприклад, прищик на лобі. Щільна текстура коректора дозволяє зробити це лише за кілька хвилин. Праймер . Завдання цього засобу – підготувати обличчя до подальшого нанесення тону. Він зволожує шкіру та вирівнює її рельєф. Тож, якщо вам потрібно просто вирівняти шкіру, можете взяти основу для макіяжу як самостійний засіб.

Важливо підготувати шкіру до спеки / Фото: unsplash

. Завдання цього засобу – підготувати обличчя до подальшого нанесення тону. Він зволожує шкіру та вирівнює її рельєф. Тож, якщо вам потрібно просто вирівняти шкіру, можете взяти основу для макіяжу як самостійний засіб. Матуючі серветки . Гідна альтернатива декоративній косметиці знадобиться власницям жирної та комбінованої шкіри. Серветки, що матують, допоможуть позбутися жирного блиску, а також освіжать шкіру і повернуть обличчю здоровий вигляд.

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