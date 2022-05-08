День матери-2022: яркие картинки и нежные поздравления

С Днем матери: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сегодня, 8 мая, у всех мам в Украине наступил добрый, радостный, семейный "профессиональный" праздник – День матери . Ежегодно он отмечается во второе майское воскресенье и в 2022 году выпадает на 8 мая.

В этот светлый и праздничный день не забудьте поздравить своих мам, а также бабушек, сказать им слова благодарности и поддержки, поднять настроение и адресовать самые теплые, душевные, позитивные и радостные поздравления с Днем матери .

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Эффектные поздравления с Днем матери в стихах

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Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,

Живи долгие года.

Тебя за все благодарю,

Всем сердцем я тебя люблю!

Красивые поздравления с Днем матери / Фото: bonnycards

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Пожелаю в День матери счастья,

Самых ярких, волшебных событий,

Пусть глаза улыбаются чаще,

Для любви будет сердце открыто.



Позитив, вдохновенье, успехи

За тобой пусть идут по пятам,

Радость в доме живет без помехи,

И успех пусть поселится там.

День матери: нежные открытки / Фото: bonnycards

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Женщина, дарующая жизнь –

Ничего прекрасней нет на свете!

Поколения связующая нить,

Будущее наше – наши дети!



Материнская любовь – она слепа

И свята она одновременно,

И неизмерима у нее цена,

Материнская любовь – она бесценна!



В этот праздничный и самый ясный день

Принимайте, мамы, поздравления.

Счастья вам в День матери, любви,

Крепкого здоровья и терпения!

Лучшие поздравления в День матери / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

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Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, доброй, любимой мамой для своего ребенка. Пусть дети радуют вас своими достижениями и успехами. Пусть в семье всегда царит мир, любовь, взаимопонимание, доверие и гармония.

С Днем матери: нежные картинки / Фото: bonnycards

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник – повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

Слова благодарности в День матери / Фото: bonnycards

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Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе здоровья, долгих лет жизни. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

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