8 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День памяти и примирения, День матери – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 мая

8 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 мая

День памяти и примирения – посвящен жертвам Второй мировой войны и отмечается с 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. – посвящен жертвам Второй мировой войны и отмечается с 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – проводится в честь организации, которая предоставляет защиту и помощь пострадавшим в результате военных и боевых действий во всем мире.

День матери – международный праздник, который во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается во второе воскресенье мая.

8 мая День матери-2022 / Фото: Unsplash

Реклама

Именинники 8 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

Какой сегодня церковный праздник

8 мая в православной церкви наступает 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Чтится память праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, благоверной Тамары, царицы Грузинской, апостола и евангелиста Марка. Празднование Царьградской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 8 мая почитался Марк Ключник. Люди верили, что этот святой хранит ключи от небес, которыми можно выпустить дожди на волю. А потому Марку Ключнику молились, чтобы не было засухи.

Реклама

Приметы на 8 мая

идут проливные дожди – можно ждать богатого урожая хлеба;

после Марка Ключника идут только теплые дожди;

высокая радуга – к хорошей погоде;

на Марка прилетают певчие птицы.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 мая

1886 – день рождения популярного напитка Coca-Сola.

1945 – подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

1970 – The Beatles выпустили диск Let It Be.

Кто родился 8 мая

1828 – Анри Жан Дюнан, швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест".

1975 – Энрике Иглесиас, испанский певец.

1981 – Алексей Потапенко (Потап), украинский артист, продюсер, певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.