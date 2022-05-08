День матері-2022: яскраві картинки та ніжні привітання

З Днем матері: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com
Сьогодні, 8 травня, у всіх мам в Україні настало добре, радісне, сімейне "професійне" свято – День матері . Щороку воно відзначається у другу травневу неділю і у 2022 році випадає на 8 травня.
У цей світлий та святковий день не забудьте привітати своїх мам, а також бабусь, сказати їм слова подяки та підтримки, підняти настрій і адресувати найтепліші, душевні, позитивні та радісні привітання з Днем матері .
Ефектні вітання з Днем матері у віршах
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Спасибі, матусю, за ласку й тепло,
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного бажаю я щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
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Побажаю в День матері щастя,
Найяскравіших, гарних подій,
Нехай очі всміхаються часто,
Для кохання ти серце відкрий.
Гарний настрій, натхнення, успіхи
За тобою хай йдуть по п'ятах,
Радість в домі живе для утіхи,
І здоров'я – у довгих роках.
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Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!
Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!
В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!
Добрі вітання з Днем матері у прозі
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Дорогі жінки, щиро вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями та успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує мир, любов, порозуміння, довіра та гармонія.
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З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня немає людини ріднішої та ближчої, ніж ти, мамо! Це свято – привід сказати тобі про те, що я відчуваю щодня: я люблю тебе найбільше на Землі! Хай зберігає тебе життя від поганого, ти гідна лише найкращого і найсвітлішого. Довгих та щасливих років життя, матусю!
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Матуся, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом! Нехай цей день іще раз нагадає тобі про моє кохання, подарує ніжні обійми та слова подяки. Я бажаю тобі здоров'я, довгих років життя. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною та турботливою. Знай, ти в мене найкраща!
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