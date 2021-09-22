День осеннего равноденствия-2021: яркие поздравления и тематические картинки

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем всех с Днем осеннего равноденствия! Пусть каждый день наполняется радостью, позитивом, улыбками, теплом и добрыми новостями.

А мы подготовили эффектные поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания в прозе, яркие картинки и смс с Днем осеннего равноденствия 22 сентября.

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День осеннего равноденствия: красивые поздравления в стихах

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В осеннее равноденствие

Забудьте о противоречиях,

Пусть будет равноправие,

А значит – взаимодействие!

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Осеннее равноденствие: позитивные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

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С осенним равноденствием

Тебя я поздравляю,

И солнце встретить радостно,

С улыбкою желаю.



Пусть осень будет доброй

И ласковой к тебе,

И пусть она добавит

Любви твоей судьбе.

С Днем осеннего равноденствия: поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Осень на дворе стоит,

Листья кистью золотит,

И сегодня день и ночь

Одинаковы точь-в-точь!



Равноденствие настало,

Солнца вдвое меньше стало,

Пусть оно вам принесет

Счастье, радость на весь год!

Яркие поздравления в День осеннего равноденствия / Фото: Pinterest

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В костре багряном осень прогорает,

От пряных трав кружится голова,

Сегодня равноденствие вступает

В природой ему данные права.



Подарит осень добрые мгновенья

И светлые надежды принесет,

Пусть искры счастья в этом настроенье

Тебя согреют весь грядущий год!

Картинки и открытки с осенним равноденствием / Фото: Коллаж: Сегодня

***

День с ночью, словно брат с сестрой,

Сегодня повстречались.

И долготой своею вновь

Друг с другом поравнялись.



Земле пора и на покой,

Пусть день короче станет,

Пусть спит она, чтобы весной

Вновь ото сна воспрянуть.

Осеннее равноденствие: короткие стихи / Фото: sunbouquet

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В день равноденствия я вас

Сердечно поздравляю,

Покоя и гармонии

Вам в сердце пожелаю.



Листва пусть укроет

От бед и обид,

И путь к равновесию

Будет открыт.

День осеннего равноденствия 2021: красивые стихи и пожелания / Фото: sunbouquet

Поздравления в прозе своими словами в День осеннего равноденствия

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Поздравляю с Днем осеннего равноденствия! Пусть жизнь подарит побольше ярких моментов и сбудутся самые лучшие и заветные желания! Пусть каждый день будет радостным и счастливым, несмотря на скупость солнечных лучей и удлиненные ночи. Пусть на чаше весов будет не добро и зло, а хорошо и еще лучше!

Поздравления своими словами в День осеннего равноденствия / Фото: Коллаж: Сегодня

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В День осеннего равноденствия хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, ярких впечатлений, неизменного благополучия, щедрого добра, светлой радости, бескрайней любви и безбрежного счастья! Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравления / Фото: bonnycards

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С Днем осеннего равноденствия! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается, деньги прибавляются и Солнце не кончается! Счастья, радости и душевной гармонии, ярких впечатлений и теплых встреч, настоящей любви!

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