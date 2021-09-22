День осіннього рівнодення-2021: яскраві привітання та тематичні картинки

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Вітаємо всіх з Днем осіннього рівнодення! Нехай кожен день наповнюється радістю, позитивом, посмішками, теплом і добрими новинами.
А ми підготували ефектні вітальні листівки, красиві вірші і побажання в прозі, яскраві картинки і смс з Днем осіннього рівнодення 22 вересня.
Осіннє рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити
День осіннього рівнодення: красиві привітання у віршах
***
В осеннее равноденствие
Забудьте о противоречиях,
Пусть будет равноправие,
А значит – взаимодействие!
***
С осенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.
Пусть осень будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.
***
Осень на дворе стоит,
Листья кистью золотит,
И сегодня день и ночь
Одинаковы точь-в-точь!
Равноденствие настало,
Солнца вдвое меньше стало,
Пусть оно вам принесет
Счастье, радость на весь год!
***
В костре багряном осень прогорает,
От пряных трав кружится голова,
Сегодня равноденствие вступает
В природой ему данные права.
Подарит осень добрые мгновенья
И светлые надежды принесет,
Пусть искры счастья в этом настроенье
Тебя согреют весь грядущий год!
***
День с ночью, словно брат с сестрой,
Сегодня повстречались.
И долготой своею вновь
Друг с другом поравнялись.
Земле пора и на покой,
Пусть день короче станет,
Пусть спит она, чтобы весной
Вновь ото сна воспрянуть.
***
В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.
Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.
Привітання в прозі своїми словами в День осіннього рівнодення
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Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Нехай життя подарує побільше яскравих моментів і збудуться найкращі і заповітні бажання! Нехай кожен день буде радісним і щасливим, незважаючи на скупість сонячних променів і подовжені ночі. Нехай на чаші терезів буде не добро і зло, а гарно і ще краще!
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У День осіннього рівнодення хочу побажати міцного здоров'я, гарного настрою, удачі, яскравих вражень, незмінного благополуччя, щедрого добра, світлої радості, безмежної любові і безмірного щастя! Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваш будинок, нехай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються за однієї думки про них.
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З Днем осіннього рівнодення! Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються, цілі досягаються, здоров'я поліпшується, гроші додаються і Сонце не закінчується! Щастя, радості і душевної гармонії, яскравих вражень і теплих зустрічей, справжнього кохання!
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