День отца-2022: яркие картинки и добрые поздравления для папы

С Днем отца: картинки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 июня, настал добрый семейный праздник – День отца . А это значит, что все папы принимают милые, теплые, душевные добрые и прикольные поздравления с праздником.

Мы собрали для вас яркие поздравительные открытки, эффектные картинки с Днем отца , добрые стихи и лучшие пожелания, которые вы можете отправить папе.

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С Днем отца: лучшие поздравления в стихах

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Вас, мужчины, поздравляю

Я сегодня с днем отца,

Лаской, добротой, любовью

Будут пусть полны сердца.



Чтобы детям стали другом,

Защищали, берегли,

Чтоб с отцовскою наукой

Они смело в жизни шли.



Вам здоровья я желаю,

Сил, удачи и добра,

Чтоб поддерживали в жизни

Вы детей своих всегда.

С Днем отца: картинки, поздравления и открытки

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Милый папа! С Днем отца!

Будь здоровым круглый год.

Пусть удача без конца

За тобой везде идет.



Пусть звучит всегда твой смех,

Будет доброю душа.

Пусть не встретишь ты помех,

Станет жизнь вся хороша!

С Днем отца: тематические картинки / Фото: pexels

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Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья – без конца,

Веры и надежды.



Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один –

Лучший на планете!

Лучшие поздравления в День отца / Фото: bonnycards

С Днем отца: красивые поздравления в прозе

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Быть хорошим отцом – самая главная и ответственная работа в жизни мужчины. Стань примером для сына и волшебником для дочери. Научи, расскажи, защити – и все это сделай с любовью и терпением. Поздравляю достойного отца, любящего мужа, преданного семьянина и желаю тебе счастья и здоровья!

День отца: эффектные открытки / Фото: bonnycards

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Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья и радости, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

Поздравления с Днем отца / Фото: pinterest

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Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в том, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, дадут мудрый совет и помогут. С Днем отца!

Картинки в День отца / Фото: pinterest

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