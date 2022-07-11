День Петра и Павла: что категорически нельзя делать

День Петра и Павла: что можно и нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Завтра, 12 июля, православные отмечают великий праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. А в народе праздник называется Петров день .
По церковному преданию, дата почитания была организована в честь двух апостолов и ближайших учеников Иисуса Христа , которые приняли мученическую смерть во имя своей веры.
Как и многие другие церковные праздники, Петров день имеет свои особенности и запреты. Узнайте, что нельзя делать в праздник Петра и Павла .
День Петра и Павла: главные запреты праздника
- Несмотря на то, что апостолы Петр и Павел считаются покровителями рыбаков, в этот день нельзя купаться . Зато можно ловить рыбу, из которой хозяйки старались приготовить самые разнообразные блюда, чтобы в семье царила атмосфера мира и любви.
- В День Петра и Павла нельзя заниматься домашними делами : стирать, шить, вышивать, убирать и выполнять другую работу.
- В течение всего праздника категорически нельзя ругаться , выяснять отношения или желать что-нибудь плохое окружающим.
- Также в этот великий праздник старайтесь не впадать в уныние и грусть , не думайте о негативе. Чтобы развеять плохие мысли, на Петра и Павла лучше пойти в церковь на службу и помолиться.
- По народным наблюдениям, в этот церковный праздник нельзя давать или брать что-то взаймы .
- В день Петра и Павла звери становятся агрессивными и даже могут напасть на человека, а потому нельзя ходить в лес .
- Запрет накладывается на овощи и фрукты нового урожая – их нельзя есть в день Петра и Павла, иначе в будущем году будет плохой урожай.
- В праздник Петра и Павла нельзя заниматься огородом или садом , лучше заменить тяжелый физический труд на молитву и духовные размышления.
- Супругам в этот праздник следует воздержаться от интимной близости .
- На Петра и Павла православная церковь не проводит таинство венчания .
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